La tournée Made in Lagos de Wizkid se vend des semaines avant son début

Il y a quelques jours, Nabilla et Thomas Vergara se sont envolés à Ibiza, pour leur lune de miel. Là-bas, ils y ont retrouvé des amis comme Kylian Mbappé et Riyad Mahrez.

Comme vous le savez, Nabilla et Thomas Vergara sont dans la tourmente. En effet, les deux tourtereaux se sont récemment fait cambrioler alors qu’ils célébraient leur mariage aux côtés de leurs deux familles.

Afin d’oublier cet épisode traumatisant, ils ont donc décidé de partir en lune de miel… à Ibiza ! Depuis qu’ils ont posé leurs valises, le couple ne cesse d’enchaîner les restos, les boîtes et les balades en bateau. Autant dire qu’ils profitent à fond.

Pour autant, ils profitent encore plus depuis l’arrivée de quelques proches. En effet, Riyad Mahrez, sa fiancée Taylor Ward, sa sœur ainsi que d’autres amis ont débarqué.

Et les fans savent ce qu’ils font de leur journée. En effet, Nabilla et Thomas Vergara publient de nombreuses Stories sur leurs réseaux sociaux afin de les tenir au courant.

Ainsi, on sait qu’ils ont passé la journée d’hier sur un yacht, qu’ils se sont baignés, qu’ils ont joué au ballon, qu’ils se sont fait masser, qu’ils ont bronzé et qu’ils ont bien mangé.

Mais Nabilla et Thomas Vergara ont également eu l’occasion de prendre une photo avec… Kylian Mbappé ! Ils ont eu de la chance de le croiser puisque le joueur de foot est déjà rentré en France.

Bien qu’ils profitent autant qu’ils peuvent, les jeunes parents ressentent tout de même le manque de leur fils. Nabilla en particulier.

En effet, rappelez-vous, il y a quelques jours, Thomas Vergara expliquait aux fans de sa chérie qu’elle avait un coup de blues parce qu’elle pensait à Milann.

«Nabilla est triste. Aujourd’hui on était à la piscine toute la journée, et elle me disait «je veux rentrer, je veux rentrer», expliquait-il face caméra. Avant d’ajouter : «Elle voit tout en noir et n’arrive pas à profiter des vacances pour se détendre. Elle est plus stressée que jamais».

Nabilla cherchait alors à se justifier en expliquant : «J’imagine mon fils qui nous cherche partout et ça m’énerve…». Son chéri lui avait alors demandé de résister quelques jours.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle essaie de faire de son mieux. En effet, à en croire les Stories, la jeune femme tente tout de même de s’amuser.

Pour autant, cela ne l’empêche pas d’y penser. En effet, parmi les nombreuses vidéos et photos dédiées à ses fans, la femme de Thomas Vergara a tout de même réussi à glisser un petit mot à son fils.

En effet, en légende d’un portrait de Milann, Nabilla écrit : «Je pense à toi mon bb». Quelque chose nous dit que les retrouvailles risquent d’être fortes en émotion. À vrai dire, on comprend la jeune maman. Elle qui a eu si peur pour son enfant, lors du cambriolage. Affaire à suivre donc.