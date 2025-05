La surprenante habitude de Rihanna dans le couple dévoilée

Dans un récent épisode du podcast « The Run-Through » de Vogue, le rappeur A$AP Rocky a fait une révélation amusante sur sa relation avec Rihanna : les deux stars se « volent » mutuellement leurs vêtements.

Le père de deux enfants a expliqué que sa compagne, la milliardaire et icône de la mode Rihanna, a tendance à piocher sans complexe dans sa garde-robe. Mais loin de s’en plaindre, A$AP Rocky avoue lui rendre la pareille en empruntant – ou plutôt en « volant » – certaines pièces de la chanteuse.

« Ce n’est pas juste que ma copine puisse fouiller dans mon placard, prendre n’importe quoi et le porter. Ça marche dans les deux sens », a-t-il confié. « Elle a des pièces qu’elle ignore et que j’ai volées, vous voyez ce que je veux dire ? Elle me fait ça tout le temps. Parfois, on la voit dans une interview ou sur une photo de paparazzi et on se dit : “Attends, voilà ma veste Miu Miu !” ».

L’artiste, connu pour son audace vestimentaire, a également profité de cette interview pour évoquer son approche non conformiste de la mode. Pour lui, aucune barrière ne devrait séparer le masculin du féminin.

« Je veux représenter, je veux être un catalyseur pour les hommes audacieux. Je ne sais pas qui a tracé la frontière entre la féminité, ou simplement le fait d’être féminin, et la masculinité, excusez-moi. Je ne sais pas qui a tracé cette frontière, mais je ne vois aucune barrière pour moi », a-t-il déclaré.