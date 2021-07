La sœur de Britney Spears annonce la sortie prochaine de son autobiographie

A défaut d’avoir une autobiographie exhaustive de la vie de Britney Spears, il va falloir se contenter… de celle de sa sœur Jamie Lynn.

La jeune femme, âgée de 30 ans, a décidé de se livrer dans un ouvrage où elle évoquera, bien sûr, la situation de son aînée, en guerre avec leur père au sujet de sa tutelle.

La nouvelle de cette autobiographie inattendue a mis en colère les – nombreux – fans de Britney Spears, déjà échaudés par l’affaire de la tutelle. En cause : le titre du livre, qui fait référence à (Hit Me Baby)… One More Time, le premier tube de la star. Jamie Lynn Spears avait en effet l’intention d’intituler son autobiographie I Must Confess : Family, Fame and Figuring It Out.

«Dans ces mémoires intimes, l’actrice et chanteuse Jamie Lynn Spears raconte son histoire sans filtre selon ses propres termes : être une enfant star, devenir une mère adolescente, les années où elle s’est éloignée des projecteurs, le terrifiant accident de VTT qui a menacé la vie de sa fille, et découvrir les éléments les plus importants de la vie : l’amour et la famille», peut-on lire dans un communiqué publié par l’éditeur, Worthy Publishing.

Tout changer

Face à la levée de boucliers de la communauté de fans, le titre du livre va être modifié, a indiqué l’éditeur de Jamie Lynn Spears.

«Worthy Publishing, une marque de Hachette Book Group, a appris plus tôt dans la journée que des informations prématurées sur le projet de livre de Jamie Lynn Spears, toujours en cours de développement, avaient été diffusées par erreur sur des sites de vente de livres en ligne. Nous regrettons profondément que des informations incorrectes et incomplètes sur son livre soient apparues dans l’espace public, en particulier en cette période sensible pour Jamie Lynn et sa famille», ont-ils déclaré à E! News.

L’ouvrage devrait être disponible en janvier prochain. D’ici là, les déboires judiciaires de sa sœur pourraient avoir bien évolué. Le 23 juin dernier, Britney Spears a réclamé d’être débarrassé de sa tutelle.

Si la justice a, dans un premier temps, refusé de révoquer son père du rôle de co-tuteur comme elle le demandait, de nouveaux avocats seraient en négociations pour représenter la pop star d’après le New York Times.