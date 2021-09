La réaction hilarante du fils de Cristiano Ronaldo quand il a rencontré Lionel Messi

Le fils de Cristiano Ronaldo a eu une réaction très particulière lorsqu’il a rencontré Leo Messi. Dolores Aveiro, mère de Cristiano Ronaldo, est habituellement une personne très privée, mais elle s’est ouverte pour partager des histoires de la superstar et de sa famille.

Après avoir souffert de problèmes cardiaques en 2020, elle a donné une interview qui comprenait des souvenirs de la rencontre de son petit-fils, Cristiano Jr, avec Lionel Messi lors du gala pour le Ballon d’Or en 2017.

«J’étais avec lui et j’ai dit : ‘regarde, c’est Messi’, et il a répondu : ‘ce n’est pas Messi, il est petit», s’est-elle souvenue.

«Alors mon fils l’a encouragé à faire un signe de la main. Messi est une très bonne personne. Mon petit-fils est déjà plus grand que lui, [rires] c’était un moment très amusant.»

Bien qu’il ait récemment rejoint Manchester United à l’âge de 36 ans, Dolores espère toujours voir Cristiano retourner dans son équipe première, le Sporting CP, pour prendre sa retraite.

“Ronaldo doit revenir ici, il serait là pour moi. Il aime regarder les matchs du Sporting. Je lui ai dit : «Fils, avant de mourir, je veux te revoir au Sporting», a-t-elle avoué.

À l’âge de 11 ans seulement, Cristiano a quitté sa maison de Madère pour s’installer à Lisbonne et rejoindre le Sporting, et sa mère ne peut pas imaginer une autre voie pour lui.

«Sans le football, il n’était personne», dit-elle. «Il aurait été un constructeur. S’il l’avait été, il n’aurait jamais été le meilleur du monde, la forme n’est pas valorisée comme elle l’est dans le football.»

Malgré tout, elle se souvient encore de sa grande chance lorsqu’il a quitté le Portugal pour l’Angleterre.

«À la fin d’un match contre Manchester United, poursuit-elle, il m’a dit : ‘Manchester United s’intéresse à moi». J’ai dit : “Mais tu vas y aller, si jeune ?” et il a répondu : «Maman, ne me coupe pas les ailes”, et c’est ce qui s’est passé.»

Aujourd’hui, il est de retour à Old Trafford, plus en forme que jamais.