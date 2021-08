La réaction hilarante de Newell’s après la bombe de Lionel Messi et Barcelone

La Lepra a cité la confirmation du départ de la star argentine et a partagé une jolie photo qui est devenue virale en quelques secondes. Rêver ne coûte rien.

C’est officiel : Lionel Messi ne continuera pas à Barcelone et l’actualité secoue le football mondial. Immédiatement, de nombreux clubs étaient en course pour avoir la star argentine et bien sûr, Newell’s est apparu qui continue de rêver de la possibilité d’avoir le gamin qui a quitté le club de Rosario il y a des décennies.

Le compte officiel de la Lepra a cité le tweet du club du Barça et l’a mis en ligne avec une belle image d’un chien, avec le chapeau rouge-noir, et la phrase : «Bonjour mon Dieu, c’est encore moi.»

En quelques secondes, il est devenu viral et a été rempli de réactions d’utilisateurs qui s’imaginent le voir avec le «10» chez Marcelo Bielsa.

«Si un jour je joue en Argentine, ce sera chez Newell’s», déclarait il y a quelques années le capitaine de l’équipe nationale argentine.

Au-delà d’être une expression de désir, personne ne croyait sérieusement – encore moins en 2016 – que Léo pourrait quitter l’institution catalane. Mais c’est arrivé et rêver ne coûte rien.