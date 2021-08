La réaction de Lionel Messi à la rencontre de Mauro Icardi dans le vestiaire du PSG

Lionel Messi est sans aucun doute toujours le centre d’attention du monde du football et aujourd’hui, lors de sa première séance d’entraînement avec le PSG, il a rencontré Mauro Icardi.

Après une semaine très convulsive pour Lionel Messi, qui a débuté vendredi dernier avec l’annonce qu’il ne continuerait pas à Barcelone, aujourd’hui jeudi, il a enfin eu sa première séance d’entraînement au Paris Saint Germain.

Evidemment, la star argentine a pris un moment pour saluer nombre de ses coéquipiers, dont certains qui pourraient susciter une sorte de polémique comme le Français Kylian Mbappé ou l’Espagnol Sergio Ramos, avec qui il a eu plusieurs croisements dans le classique Barcelone vs Real Madrid.

Pour les plus morbides, il y avait aussi beaucoup d’attente avec la rencontre de Lio Messi et d’un autre des Argentins de l’effectif, Mauro Icardi, avec qui on a dit à maintes reprises qu’il n’aurait pas les meilleures relations.

Le club a partagé sur son compte Instagram une vidéo de Messi saluant ses coéquipiers et parmi eux se trouvait Icardi. Leo et Mauro se sont fait un gros câlin quand ils étaient à l’intérieur du vestiaire, montrant des sourires et une bonne humeur apparente.

Rappelons qu’Icardi évoluait également dans les divisions inférieures de Barcelone, mais n’a jamais fait ses débuts en équipe première. Avec Messi , la relation a toujours été cordiale dans les opportunités qu’ils ont trouvées dans le club et aussi lorsqu’ils ont coïncidé dans l’équipe argentine.

Comme on le sait, pendant les deux ans et demi d’Icardi en Catalogne, la relation avec Messi a été cordiale et étroite, au point que le 10e de l’équipe argentine lui a donné un coup de main pour que l’adaptation du Rosario, qui à ce moment-là le temps avait entre 15 et 17 ans, c’était plus facile.

«Messi l’a invité à plusieurs séances d’entraînement à Barcelone et aussi à manger des rôtis chez lui», a déclaré Abian Morano, ancien représentant de Mauro Icardi. En 2011, le mari de Wanda Nara est allé jouer pour la Sampdoria en Italie.

Juste après la signature du contrat, il a donné une interview dans laquelle il a parlé de Messi avec de grands mots : «Je l’admire pour être argentin, pour l’amitié qui nous unit et pour être le numéro un.»