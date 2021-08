La proposition de dernière minute du Barça pour sauver Lionel Messi

Le samedi 7 août a marqué un an depuis que Cardi B et Megan Thee Stallion ont abandonné leur collaboration «WAP», mais cela pourrait n’être que le début de plus de musique à venir.

Pour célébrer l’anniversaire, Cardi B s’est rendue sur Twitter pour partager une scène du clip tout en taquinant les fans avec un autre lien potentiel entre eux.

«Wow, je n’arrive pas à croire que Wappity WAP en ait eu un aujourd’hui», a-t-elle écrit. «Ça n’en a même pas l’air. Quel record ! @theestallion, nous devrions le refaire un jour.

Megan Thee Stallion a ensuite répondu: «Bon WAPIVERSARY. Merci de m’avoir reçu, je pense que les gens méritent une autre collaboration.

«WAP» compte plus de 869 millions de flux Spotify et 411 millions de vues sur YouTube, avec le single certifié 6x-platine par la Recording Industry Association of America en juillet. En août 2020, Cardi B a riposté à ceux qui étaient offensés par les paroles explicites de la chanson.

«Les gens que la chanson dérange sont généralement des conservateurs ou des gens vraiment religieux», a-t-elle déclaré à KIIS 1065 à l’époque.

«Mais mon truc, c’est que j’ai grandi en écoutant ce type de musique. D’autres personnes pourraient penser que c’est étrange et vulgaire, mais pour moi, c’est presque comme vraiment normal, vous voyez ce que je dis ?

Elle a ajouté: «Non, bien sûr, je ne veux pas que mon enfant écoute cette chanson et tout. C’est pour les adultes. Tu veux savoir quelque chose ? C’est ce que les gens veulent entendre. Si les gens ne voulaient pas l’entendre, s’ils avaient si peur de l’entendre, cela ne fonctionnerait pas aussi bien.