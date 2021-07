La phrase puissante de Messi qui remplit d’enthousiasme le football argentin

La star de Rosario a pris la parole dès la fin du match, il a reconnu le bon niveau de l’Equateur et ses propos révolutionnent un pays pressé de remporter un titre avec l’équipe nationale.

Lionel Messi l’a cassé. Le Rosario a de nouveau joué un rôle clé et a mené l’ équipe nationale argentine à une victoire acharnée contre l’Équateur.

Il a rencontré un rival qui ne s’est jamais rendu et a dû recourir à quelques génies pour remporter une victoire qui place l’équipe de Scaloni parmi les quatre meilleurs du tournoi.

Dès la fin du match, La Pulga a parlé de ce qu’il avait accompli et, encore une fois, a excité tout le monde avec une seule phrase:

«Nous avons un objectif et nous y réfléchissons. Nous avons fait un pas de plus, j’espère que nous pourrons en faire un de plus et atteindre la finale tant attendue»

Et il a ajouté: «C’était un match très difficile, nous connaissions la difficulté du rival. Il s’est battu jusqu’à ce que nous trouvions le but, puis il s’est un peu embrouillé. Nous essayons de jouer, parfois nous ne pouvons pas, le terrain ne ‘ Cela n’a pas beaucoup aidé. C’était l’un de nos objectifs. être parmi les quatre meilleurs. Maintenant, nous devons nous reposer car il reste peu de temps pour le prochain match.»

Son but, celui qui a fermé le score, a laissé Rosario à un seul but d’égaler Pelé en tant que meilleur buteur au niveau de l’équipe nationale d’Amérique du Sud :

«Je le dis toujours : les récompenses individuelles sont secondaires, nous sommes ici pour autre chose. Je tiens à féliciter le groupe. A cause du travail qu’il fait, nous avons été éloignés de nos familles pendant de nombreux jours.»

