« La nuit des vacanciers » : un événement pour des vancances saines en santé sexuelle

À l’approche de la 4e édition du festival culturel « La nuit des vacanciers » au Bénin, nous avons échangé avec ses principaux acteurs : Zaché Adoto, planificateur d’événements, manager de projets et Kevin C. Zodji, journaliste culturel et directeur exécutif du festival.

Ce rendez-vous culturel fédère chaque année une foule de jeunes à travers un savant mélange de divertissement et de sensibilisation. La 4e édition se tiendra du 09 au 10 Août au Stade Omnisports de Godomey. Ils nous dévoilent l’historique de ce projet, son impact et ses ambitions.

‎Pouvez-vous présenter le festival « La nuit des vacanciers » en quelques mots ?

La nuit des vacanciers est un festival culturel de deux jours qui réunit à chaque édition des milliers de jeunes venus de divers horizons. Il offre un cadre professionnel propice à la réflexion, la formation et au divertissement, à travers une palette d’activités diversifiées. L’objectif principal est de permettre à la jeunesse de profiter de vacances saines dans un espace mêlant éducation et loisirs.

‎Comment est née l’idée de créer ce rendez-vous et quelle en est la genèse ?

Le projet « La nuit des vacanciers » est né d’un constat. La commune d’Abomey-Calavi, souvent appelée « la cité dortoir » malgré sa taille, souffre d’un manque d’initiatives culturelles grand public assurant un véritable divertissement. Face à cette carence, nous avons décidé de créer cette fenêtre d’animation afin d’offrir aux habitants d’Abomey-Calavi un moment festif de qualité, accessible dans leur propre commune.

‎Quel message souhaitez-vous transmettre à travers cette édition ?

La thématique principale de cette quatrième édition est la tolérance zéro concernant les infections sexuellement transmissibles (IST), les grossesses non désirées ainsi que les violences basées sur le genre (VBG). Nous voulons mobiliser l’ensemble des participants en faveur de vacances responsables et saines.

‎Quel programme avez-vous prévu pour cette édition ? Y aura-t-il des nouveautés ou des surprises ?

Cette édition se déroulera les 09 et 10 août prochains au stade omnisports de Godomey. Le samedi débutera avec une cérémonie officielle de lancement en présence d’autorités à partir de 9h, suivie de conférences et panels de discussion à 10h et 14h. La première journée se clôturera par un grand concert en soirée. Le dimanche matin, une session de fitness sera proposée à tous les festivaliers, suivie d’une dernière conférence de formation à 14h. La soirée sera consacrée à une ambiance Chill, ponctuée par des prestations d’artistes de renom.

‎Quelles innovations distinguent cette 4ᵉ édition des précédentes ? Quelle en est la particularité ?

Cette quatrième édition marque un tournant décisif. Bien qu’elle conserve certains éléments des précédentes, elle se distingue nettement par son caractère novateur. Contrairement aux éditions antérieures, cette fois-ci, une thématique claire guide l’ensemble : celle des « vacances saines ». Nous avons ainsi introduit des panels de discussion animés par des experts en droit et en santé sexuelle et reproductive, qui vont débattre autour de sous-thèmes directement liés à cette thématique. Ces innovations donnent un nouveau souffle à l’événement.

‎Comment « La nuit des vacanciers » répond-elle aux attentes des nouveaux publics, notamment des jeunes ?

La Nuit des Vacanciers est avant tout une initiative portée par la jeunesse et pour la jeunesse. Elle valorise cette cible principale dans toutes ses dimensions. Pour s’adapter à ses attentes, nous proposons un cadre propice aux échanges sur des thématiques sensibles qui concernent directement les jeunes. Notamment, au Bénin, beaucoup de parents évitent encore d’aborder avec leurs enfants des sujets tels que la sexualité à l’adolescence. Ce festival comble ce vide en offrant un espace d’expression et de sensibilisation, répondant ainsi à un besoin majeur de la jeunesse.

‎Cette manifestation intègre-t-elle une dimension sociale ou solidaire ?

Absolument. Cette année, les conférences aborderont des thématiques liées à la santé sexuelle et reproductive, portées par des spécialistes issus d’organisations telles que l’ABPF, l’ABMS, JVS, ainsi que des juristes et médecins. Ces rencontres se tiennent à l’université d’Abomey-Calavi, dans l’amphithéâtre Etisalat, tandis que les moments festifs et concerts se dérouleront au stade omnisports de Godomey. La gratuité d’accès aux conférences témoigne de notre engagement social, tandis que l’accès aux concerts, payant, permet de soutenir la pérennité de la manifestation.

‎Quelles sont vos ambitions pour l’avenir de ce festival ?

Nos ambitions sont grandes. D’abord, faire de La nuit des vacanciers un rendez-vous national incontournable.Ensuite, répliquer le concept dans d’autres grandes communes du Bénin durant la période estivale, afin que chaque département puisse bénéficier de cette dynamique. Enfin, nous souhaitons que ce festival devienne un acteur majeur dans l’accompagnement et le développement de la jeunesse béninoise.

‎Un message pour le public béninois, notamment celui d’Abomey-Calavi ?

Nous remercions chaleureusement ce public fidèle qui nous soutient et accompagne depuis déjà trois éditions. C’est grâce à vous que nous avançons avec détermination. La jeunesse béninoise est une jeunesse qui agit, qui croit dans le développement à travers des actions concrètes. Nous invitons tous ceux qui hésitent encore à rejoindre ce mouvement dynamique. Nous entrons dans une nouvelle phase où sensibilisation et divertissement vont de pair. Venez nombreux participer aux panels et profiter des concerts exceptionnels. Procurez-vous vos tickets et ensemble, marquons positivement l’histoire.

Article rédigé par Babatoundé Serges Amadjigbeto

