La nouvelle voiture de Cristiano Ronaldo : la photo impressionnante et combien a coûté sa Brabus 800 ?

Cristiano Ronaldo a montré l’énorme cadeau que sa petite amie argentine Georgina Rodriguez lui avait offert pour son anniversaire l’année dernière un SUV Mercedes AMG G63 (Brabus 800) d’une valeur de 180 000 euros.

Cristiano Ronaldo a deux passions dans sa vie : le football et les voitures. Cela se reflète de manière récurrente dans ses réseaux sociaux. Il a exposé le formidable cadeau que sa petite amie Georgina Rodriguez lui avait offert pour son anniversaire l’année dernière.

Le 5 février de l’année dernière, le mannequin l’a laissé sans voix lorsqu’elle lui a offert ce magnifique véhicule, que Cristiano a montré sur ses réseaux sociaux :

«Bonne semaine», a écrit le Portugais crack sur son compte Instagram pour accompagner la photo où il apparaît posant à côté de la voiture de luxe avec un look original de baskets, short et veste blanche.

Les réactions de ses 321 millions de followers n’ont pas tardé à arriver et, en seulement 15 minutes, la publication a récolté plus de deux millions de «likes».

La star mondiale a rencontré Georgina Rodriguez, qui connaît mieux que quiconque les goûts de son partenaire. C’est pourquoi un superbe nœud rouge enveloppait un SUV Mercedes AMG G63 et la star de la Juventus en a profité pour se montrer.

C’est un Brabus G V12 900 ; une Mercedes-Benz Classe G que la marque allemande Brabus a pris pour redessiner, améliorer et lancer seulement dix modèles exclusifs.

La voiture a 900 chevaux, une boîte de vitesses automatique avec neuf vitesses différentes et une vitesse de pointe de 280 kilomètres par heure.

Il ajoute à sa puissante collection qui se compose d’une Bugatti Chiron de 2,15 millions d’euros, d’une redoutable Ferrari Monza de 1,4 million d’euros, d’une Ferrari F12 et d’autres véhicules de luxe.

Pendant ce temps, Cristiano prépare son retour sur les terrains et s’entraîne avec la Juventus, malgré les rumeurs d’un possible départ du club turinois, où il a inscrit 101 buts en 133 matchs depuis son arrivée.

Cristiano Ronaldo a exprimé sa joie après avoir rejoint l’équipe du club italien après ses vacances. «Heureux d’être de retour au travail.» Sa dernière apparition sur le terrain a eu lieu au Championnat d’Europe, où il a marqué cinq buts en quatre matches, ce qui l’a amené à battre un nouveau record : il a atteint 109 buts sous le maillot du Portugal et a égalé l’Iranien Ali Daei en tant que meilleur buteur de l’histoire des équipes nationales.

Quelle est la vitesse de la nouvelle voiture de Cristiano Ronaldo ?

Nous n’avons rien confirmé sur le moteur, mais vu les préférences de Ronaldo pour le maximum offert par les constructeurs, on peut supposer qu’il aura pris l’option PowerXtra B40S-800 pour le moteur 4.0 biturbo V8, ce qui signifie incorporer de nouveaux turbocompresseurs et une unité de contrôle plus radicale pour le SUV pour augmenter ses performances à 800 ch et 1 000 Nm de couple.

Cela signifie que la voiture passe de 0 à 100 en 4,1 secondes et atteint une vitesse de pointe de 240 km/h (limitée).