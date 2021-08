La liste noire que le Paris Saint-Germain a imaginée pour embaucher Lionel Messi

Alors que l’avenir de la star argentine se définit, le club parisien envisage de se séparer de plusieurs footballeurs et ainsi pouvoir répondre aux revendications du «10». Parmi les ventes possibles figure le nom de Mauro Icardi.

Lionel Messi semble avoir passé son moment d’angoisse le plus intense et passe au crible son départ de Barcelone entouré d’affections, sans se précipiter pour se rendre en France, où des dizaines de fans de sa prochaine destination apparente, le Paris Saint Germain (PSG), l’attendaient. pour lui depuis hier à l’aéroport du Bouquet, où il arriverait mercredi prochain.

Le retard de Messi à voyager a à voir fondamentalement avec les détails «techniques» de son contrat avec le club parisien, puisque de la direction même du club géré par les capitales qataries, il a été laissé entendre aujourd’hui que le transfert de «Lío» en France cela se produirait «dans les prochaines 72 heures.»

Et ces aspects ont à voir avec le fait que le PSG aurait besoin de se débarrasser de la masse salariale et pour cela il cherche à se passer de pas moins de 10 footballeurs de second plan au sein d’un effectif plein de stars.

Parmi eux, il y a plusieurs jeunes joueurs mais des noms importants apparaissent également et l’un d’eux est Mauro Icardi qui a des offres de la Roma bien que cela dépende de sa décision.

Bien que la liste noire n’ait pas été publiée, les joueurs qui partiraient seraient : Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, tous jeunes, Rafinha, qui était le partenaire de Leo à Barcelone, Ander Herrera et certains des gardiens, compte tenu qu’en plus de Keylor Navas, ils ont acheté la grande figure du championnat d’Europe, Gianluigu Donnarumma.

Aujourd’hui, cela faisait exactement 30 jours que Messi était devenu un joueur libre et son dernier match était la finale de la Copa América contre le Brésil le 10 juillet, il y a un mois. Et dans l’état actuel des choses, son retour à l’activité officielle aura lieu sous le maillot argentin à nouveau le 2 septembre pour les éliminatoires sud-américains.

Pour ce retour à l’activité de l’équipe nationale, Scaloni donnera la liste des convoqués le week-end prochain. Peut-être qu’à ce moment-là, on saura avec certitude quel sera l’avenir de Messi. Tout semble indiquer qu’il s’habillera à nouveau en «azulgrana», mais à une heure et demie de vol de Barcelone, dans le Paris romantique.