La Fouine : le rappeur à la tête d’un commando armé dans «Comment on fait»

Le moins que l’on puisse dire c’est que la chanteuse Creol sait faire parler d’elle. Depuis ses débuts, elle a toujours suscité l’intérêt autour de son personnage et sa musique, par la polémique, le buzz ou le ramdam. Une fois de plus, elle vient choquer les prudes et les non avertis avec sa nouvelle chanson «Pimenté».

À l’instar de son père, l’immense artiste gabonais Mackjoss (1946-2018), elle a recours aux métaphores en tout genre pour aborder les questions sexuelles. Il faut noter, au passage, que le sexe est un de ses sujets de prédilections, n’en déplaise à ses détracteurs.

«Pimenté» est donc le nom de code attribué à l’appareil reproducteur masculin dans cette chanson qui ne manque pas de piquant ! Bien que le clip soit assez explicite, la chanteuse a tout de même pris la peine de censurer certaines images de son anatomie afin d’éviter tout amalgame.

Après tout, il s’agit de divertir. Un effort surprenant de la part de Créol qui a toujours utilisé son image pour choquer bien plus que pour éduquer. Son récent séjour en Côte d’Ivoire semble avoir été bénéfique pour sa créativité.

Avec RFI musique