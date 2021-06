La fortune que Donnarumma gagnera au PSG, qui double le salaire de Buffon pendant son séjour à Paris

L’incroyable salaire qui attend Gianluigi Donnarumma au Paris Saint Germain, qui signera un contrat avec le club français jusqu’en 2026.

Après l’annonce par Paolo Maldini, directeur sportif de l’AC Milan, du départ de Gianluigi Donnarumma, le gardien de 21 ans aurait déjà un accord verbal avec le Paris Saint Germain.

Selon Fabrizio Romano, il ne manque que la signature du contrat, qui sera valable jusqu’en 2026 et permettrait de récolter 60 millions d’euros nets sur cette période (12 millions d’euros par an).

Il y a quelques jours, on parlait que Mino Raiola, l’agent du gardien de but, avait proposé son client à Barcelone. Cependant, c’est le PSG qui a montré un réel intérêt pour l’Italien et l’a emmené.

Une fois arrivé à Paris, Donnarumma rivalisera avec Keylor Navas pour le départ malgré certaines rumeurs plaçant le jeune gardien sur la liste de prêt du club français.

Ce serait la première incorporation de l’équipe de Mauricio Pochettino en attendant Giorgino Wijnaldum, qui arriverait également gratuitement de Liverpool.

La vérité est que le salaire de la jeune promesse italienne, et ses 12 millions d’euros par an, sont plus du double de ce qui était offert à Buffon, lors de son passage fugace dans l’équipe de la capitale française.

En l’occurrence, le gardien expérimenté de la Juventus a récolté un chiffre approximatif de 410 000 euros par mois, soit un total de 5 millions par an, un chiffre pas mal du tout compte tenu de son âge, et du nombre de matchs joués avec dit chemise.