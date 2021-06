La femme de Messi surprise avec une photo inédite pour le saluer le jour de son anniversaire

Antonela Roccuzzo, l’épouse du meilleur footballeur du monde, lui a dédié un tendre message à l’occasion de ses 34 ans et surpris avec une photo inédite des deux très jeunes.

Les réseaux sociaux étaient remplis de salutations pour Lionel Messi pour son anniversaire et les salutations de la «première dame» du football mondial ne pouvaient pas être manquées.

Antonela Roccuzzo est toujours active sur son profil Instagram et à partir de là, elle a dédié un tendre message à son mari.

«Joyeux anniversaire mon amour. Nous t’aimons chaque jour davantage ! Tu es tout pour nous, tu nous manques beaucoup», a écrit la brune, qui traitait également Léo de «vieil homme grincheux», et accompagnait le texte de trois photos spéciales.

Dans le premier, on la voit avec Leo pendant son adolescence, et à cause de son apparence de 10, cela doit être environ 2005, l’année où elle a remporté la Coupe du monde U-20 en Hollande. Cette image est celle qui a suscité le plus de réactions.

De plus, il a ajouté une autre image plus actuelle et celle de la famille complète, avec les jeunes Thiago, Mateo et Ciro, les trois enfants du mariage.