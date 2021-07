La femme de Harry Kane : qui est la femme de la star de Tottenham ?

Tout ce que vous devez savoir sur la femme de Harry Kane, Katie Goodland. La femme de Harry, Katie, a partagé cette jolie photo de leurs enfants.

L’épouse de Harry Kane, Katie, a partagé un message de soutien. Elle a publié une photo réconfortante des trois enfants du couple, tous vêtus de t-shirts anglais avec le numéro neuf et «papa» sur eux.

La maison de 17 millions de livres sterling de Harry Kane avec sa femme Katie est hors de ce monde

Le couple est généralement privé de sa vie de famille et partage très peu de clichés de ses enfants ; Ivy, quatre ans, Vivienne, deux ans et Louis, six mois.

Moment réconfortant Harry Kane, 11 ans, a rencontré le héros anglais David Beckham

Les fans n’ont pas tardé à commenter le doux instantané, avec un écrit : «C’est très mignon. Allez Angleterre !!» Un autre a fait remarquer: «C’est trop mignon. «Un troisième message disait: «Mon cœur vient de fondre.»

Lors d’une récente conversation avec Evening Standard, le capitaine anglais Harry a donné aux fans un aperçu extrêmement rare de sa vie personnelle à la maison.

«Je veux être avec Kate et la famille», a-t-il déclaré. «Je ne suis pas un buveur, je ne suis pas quelqu’un qui veut être vu. Je veux être un footballeur de haut niveau, et cela signifie se concentrer et faire tout ce que vous devez faire pour être le meilleur possible.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait déçu si ses enfants s’avéraient ne pas être des fans de football en grandissant, Harry a répondu : «Je peux honnêtement dire que je m’en fiche. Je suis juste là pour les aimer et les soutenir.»

La femme de Harry Kane, Kate, révèle qu’elle avait DEUX robes de mariée

Il a ajouté: «Cela a changé ma vie. Mais cela ne m’a pas changé en tant que personne. Je dirais la même chose à propos de l’argent. Cela signifie que je peux m’occuper de ma femme et de ma famille.

«Mais je peux vous promettre que si le football était encore un sport amateur et que nous n’étions rien payés, je serais toujours footballeur. Il n’y a aucun autre travail qui pourrait me donner la satisfaction que celui-ci fait.»

