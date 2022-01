La femme de Cristiano Ronaldo et un look très cher pour le gala The Best

Le look saisissant, de plus de 65 mille euros, de Georgina Rodriguez pour le gala The Best a surpris les habitants et les étrangers. Le mannequin hispano-argentin a voyagé avec Cristiano Ronaldo à Zurich pour assister à l’événement organisé par la FIFA

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, mieux connu sous le nom de Cristiano Ronaldo ou CR7, le footballeur portugais qui joue comme attaquant pour le Manchester United de la Premier League anglaise et pour l’équipe nationale du Portugal, dont il est le capitaine et le meilleur de tous les temps buteur ne passe jamais inaperçu.

L’attaquant a reçu le prix spécial pour sa carrière lors du gala The Best de la FIFA, qui s’est tenu à Zurich, après avoir battu le record de buts pour les équipes nationales.

Le Portugais a assisté à l’événement accompagné de sa partenaire Georgina Rodríguez et de son fils aîné Cristiano Jr. Précisément son compagnon, le mannequin hispano-argentin a surpris les habitants et les étrangers avec les vêtements qu’il a choisis pour l’occasion tenue en Suisse.

Loin d’arborer une tenue voyante comme en ont l’habitude les paparazzis, la jeune femme a opté pour un “total look” noir avec lequel elle a réussi à cacher la silhouette qu’elle affiche alors que sa grossesse se déroule.

Georgina, partenaire de Cristiano Ronaldo et qui l’accompagnait au gala organisé à Zurich, portait une spectaculaire robe midi haute couture. Le même était accompagné d’une veste de la même longueur, en plus la femme hispano-argentine portait des chaussures Christian Louboutin (575 euros) et son inséparable sac ‘Birkin’ violet aux détails dorés de la firme Hermés (45 000 euros). Une vraie déesse qui a brillé au gala The Best.

Quel prix Cristiano Ronaldo a-t-il remporté au gala The Best ?

Lors du gala The Best, un prix a été décerné à Cristiano Ronaldo, en reconnaissance d’être devenu le meilleur buteur de tous les temps pour les équipes nationales avec le Portugal.

«C’est un rêve, je veux remercier mes coéquipiers, surtout en équipe nationale. Je n’aurais jamais imaginé battre ce record de buts, c’était 109 buts et pour l’instant je l’ai dépassé de six. Je suis fier de ce prix FIFA, une organisation que je respecte. Je tiens à remercier ma famille, ma femme, mes enfants», a déclaré le Portugais lors de la transmission officielle du prestigieux prix.