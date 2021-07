«La famille la plus riche du monde» : la stratégie du PSG pour retenir Mbappé, son environnement

Selon la presse espagnole, le Real Madrid a déjà jeté l’éponge pour Bondy’s cette saison et ils craignent pour l’offre qu’Al-Khelaïfi mettra sur la table à la famille : «Irréjectable et incomparable.

Droit au coeur. Au Parc des Princes, ils n’ont pas envisagé une saison sans leur plus haut chiffre et ils sont clairs que non seulement ils ne le laisseront pas partir, mais ils chercheront également à le convaincre de renouveler, bien qu’il ait déjà rejeté certaines offres jusqu’à présent. La nouvelle stratégie du PSG pour retenir Kylian Mbappé pointe vers la famille de l’attaquant français.

Selon les informations révélées par Jesús Gallego dans ‘Cadena Ser’, Nasser Al-Khelaïfi a préparé une excellente offre qui ne vise pas directement Mbappé, mais sa famille, quelque chose que le Real Madrid sait déjà et inquiète.

«Le Real Madrid ne va signer personne cet été, j’avais seulement l’espoir de signer Mbappé et ils ont déjà vu que c’était impossible. Ce qui inquiète le plus Madrid, c’est que l’offre qu’ils vont faire à la famille Mbappé en ce moment pour renouveler va être irréfutable et inégalée par les autres. Personne ne pourra dire «non» à cette offre. La famille la plus riche du monde va tout faire pour qu’il y reste», a déclaré le journaliste.

Les semaines suivantes seront cruciales, et Mbappé devra prendre une décision après la fin de sa participation avec la France au Championnat d’Europe, le Real Madrid n’étant pas le seul intéressé par sa signature, Liverpool est également entré en scène ces derniers jours.

Mais comme les médias espagnols l’ont déjà signalé, le principal problème pour tout club qui veut essayer de faire sortir Bondy’s de Paris est le PSG lui-même, qui a indiqué à plusieurs reprises qu’il ne lâcherait pas, et maintenant il avance avec une nouvelle offensive.

Cependant, l’attaquant ne serait pas entièrement convaincu de rester. Et il y a quelques jours, avant de connaître l’offre que le PSG prépare pour sa famille, Mbappé aurait fait part au conseil d’administration parisien de son envie de changer de décor.

