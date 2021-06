La déclaration forte de Romelu Lukaku qui touche le monde du football

L’attaquant belge, qui traverse un grand moment de sa carrière, a révélé qu’il avait passé un très mauvais moment lorsqu’il était à Manchester United : «J’ai eu des problèmes mentaux en 2018, j’en reparlerai bientôt.»

Romelu Lukaku est dans un grand moment de sa carrière de footballeur, sinon le meilleur, il vient de remporter la Serie A avec l’Inter Milan et est désormais à la recherche d’un premier titre important avec l’équipe belge.

Pour les fans, il a fait une ronde de questions sur les réseaux sociaux et lorsqu’ils l’ont interrogé sur des «problèmes mentaux», il a révélé qu’il n’avait pas passé un bon moment pendant qu’il était à Manchester United .

«En 2018, j’ai eu quelques problèmes. Très bientôt j’en parlerai», a surpris l’attaquant en révélant en dialogue avec les fans. Puis il a également ajouté: «Les critiques? Pour être honnête, je m’en fous. Mon travail est ce qui montre ma mentalité. J’essaie toujours de m’améliorer et de gagner des matchs. Oubliez les récompenses individuelles. Je joue pour gagner des titres»

Il a également souligné le grand soutien que procure le fait de pouvoir compter sur Thierry Henry, qui a rejoint l’équipe d’entraîneurs de la Belgique en 2016. «Henry est ce dont j’ai besoin. Mais toute l’équipe bénéficie de ses conseils», a-t-il souligné.

Ce n’est pas non plus la première fois qu’il complimente le Français, il y a deux ans au Players Tribune il avait déjà déclaré : «Depuis que nous travaillons ensemble, je pense avoir amélioré mon jeu deux fois plus que je ne le pensais. Je le dois à Henry beaucoup.»

Pour finir, il a choisi, à son goût, quelques-uns des footballeurs les plus en vue à différents postes. «Le meilleur milieu de terrain du monde ? Kevin De Bruyne, sans aucun doute. J’aimerais l’emmener à Anderlecht. Et le défenseur le plus coriace que j’ai affronté est Vincent Kompany. Il me connaît bien», a-t-il déclaré.