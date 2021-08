La décision du Barça sur le numéro 10 de Lionel Messi

Le 10 du Barça n’est pas décerné. Le vide laissé par Lionel Messi atteint également le maillot car le Barça a décidé que personne ne portera ce numéro la saison prochaine.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles c’était Coutinho qui avait hérité du numéro, mais à aucun moment on ne lui a offert cette option et en plus, l’intention est qu’il soit libre.

Le règlement de la Liga ne permet pas de retirer un maillot avec un numéro spécifique, donc, bien que cette possibilité ait été valorisée au sein du club, le 10 continuera d’être un numéro fixe dans l’équipe première du Barça. Mais pas cette saison, ou du moins pas si ce n’est pas absolument nécessaire.

Le club veut que la première saison sans Lionel Messi dans l’organisation personne ne prenne sa dorsale. Il y a cette option et ils s’y accrochent, même s’il se peut aussi que, en raison du besoin de chiffres, il soit essentiel de donner ce maillot à l’un des footballeurs qui occupent un record professionnel au Camp Nou.

Dans ce cas, le 10 serait pour l’un des joueurs locaux qui nourrissent l’équipe dirigée depuis le banc par Ronald Koeman, mais ce ne serait jamais Coutinho qui porterait ce numéro.

S’il n’y a finalement aucune possibilité que le Brésilien sorte, il se verra attribuer un maillot avec un numéro qui ne sera jamais celui que Messi honore depuis tant d’années.