La décision à chaud du Barça sur l’avenir de Ronald Koeman après la défaite face à Benfica

Une folle rumeur s’est répandue sur la toile annonçant la mort d’un des plus célèbres et talentueux humoristes de Côte d’Ivoire, Gohou Michel. Une fausse information que l’humoriste a démentie dans une vidéo qu’il a envoyé à l’un de ses proches.

«Bonsoir mon frère, merci de t’inquiéter. Eh bah, sache que je suis là, je suis en pleine forme, je ne suis pas mort. Cette vidéo, je la fais maintenant et je te l’envoie. Il faut tranquilliser ceux qui paniquent actuellement.

Je ne suis pas mort, je suis bel et bien vivant. Merci de t’inquiéter, merci beaucoup et merci pour tout le soutien. Excellente nuit à toi», a déclaré le vice-président numéro 1 du Parlement du Rire.

Pour rappel, Gohou Michel a été rongé dans son enfance par une terrible maladie qui a déformé son physique, et qui a même failli lui oter la vie.

«Depuis ma naissance, j’ai vécu des moments assez difficiles, atroces pour un enfant de mon âge, et sortir de là et attaquer la vie comme il se doit, c’était vraiment pénible. Donc ma vie n’a pas été rose jusqu’à un certain moment (…)», a-t-il indiqué dans une interview récemment accordée à afrique-sur7.ci

Puis, il ajoute : «Ma tendre enfance, depuis l’école primaire, c’était invivable pour moi. Et après, je suis allé chercher à soigner le mal que j’avais au Burkina Faso. J’y suis resté pendant quelques années… Et pendant ce temps, c’était vraiment difficile. Il fallait supporter certaines atrocités, certaines pratiques, certaines réalités, c’était vraiment difficile», a-t-il conclu, rapporte Afrique-sur7.

Voilà donc qui est clair. Cette mise au point de l’intéressé lui-même aura donc pour avantage de mettre fin à cette nouvelle répandue par des oiseaux de mauvaise augure.