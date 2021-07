La curieuse coïncidence de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui surprend le monde du football

Sergio Ramos a rejoint l’un des romans du marché des transferts et a assuré : «J’aimerais que Mbappé continue au PSG.»

Sergio Ramos a avoué qu’il aimerait que Kylian Mbappé reste au PSG. Cependant, il a reconnu que le Real Madrid, principalement intéressé à rester avec le Français, est «le meilleur club sur le plan historique» et «les meilleurs à un moment donné doivent passer par là».

Dans une interview à la presse espagnole, Ramos a assuré qu’il arrivait au PSG «avec enthousiasme, reparti de zéro» pour apporter son «esprit gagnant».

À propos de Kylian Mbappé

«J’aimerais qu’il continue ici, c’est un grand joueur, jeune homme, qui peut faire l’histoire. Ici ou au Real Madrid, s’il doit partir», a déclaré Ramos.

«Je ne suis pas dans la tête de Kylian, mais j’aimerais qu’il continue. C’est un joueur décisif, qui fait la différence et a un bel avenir devant lui. Ici, il a une équipe qui peut l’aider à y parvenir. J’apporte mon l’expérience, tout. J’ai vécu ces années au Real Madrid, mon esprit de vainqueur. Si cela peut infecter un coéquipier, cela peut être un succès pour moi. Je le veux à mes côtés», a-t-il déclaré.

Son adaptation au PSG

«Je suis très heureux de rejoindre l’équipe, une nouvelle culture et une nouvelle ville. Je suis une personne optimiste, courageuse, qui aime les défis et désireuse de continuer à gagner. J’espère faire à moitié aussi bien qu’à Madrid», a-t-il assuré.

«Je viens dans l’équipe idéale pour repartir de zéro, je ne jette pas mon CV, je veux en rajouter le plus possible à cette équipe», a déclaré le footballeur, qui a jugé «positif» de sortir de son «confort» zone pour rechercher de nouveaux défis.

«J’ai rejoint l’une des meilleures équipes du monde et ils ont un grand projet qu’ils veulent gagner. Je suis fier d’avoir pris cette décision», a-t-il déclaré.

Sur son absence en Eurocup

Le défenseur s’est dit «triste» de n’avoir pas pu aller en équipe nationale lors du dernier Championnat d’Europe :

«Il m’a manqué, j’y suis depuis de nombreuses années et j’aurais adoré, je suis celui qui a porté cette chemise la plupart du temps. Je continuerai à travailler pour performer. à un niveau maximum pour revenir dès que possible, car c’est quelque chose qui continue de me motiver».

«L’admiration que nous ressentons pour les étrangers manque avec la nôtre. Espérons que cela changera au fil des ans. Mais nous continuons à avoir le même problème, ceux qui viennent sont des cracks et quand nous les avons à la maison nous ne le valorisons pas. Nous devons apprenez à admirer plus d’entre eux et à envier moins», a déclaré Ramos.