«La casa de papel» : dates de sortie et quand sortira la saison 5 sur Netflix

Découvrez l’émouvante histoire d’amour entre le défunt artiste Coupé-décalé, Skelly, et sa femme allemande, Monica Gindersdorfer.

Le 10 juillet 2021, Skelly s’affichait sur les réseaux sociaux avec sa femme Monica Gindersdorfer. L’idée était de démentir les rumeurs qui évoquaient sa séparation d’avec celle-ci.

«Il y a eu un moment où certaines personnes ont dit que moi Skelly, je n’étais plus avec ma femme. Je n’aime pas le mensonge et je ne pense pas que vous devez construire votre vie sur le mensonge en rabaissant les gens… Combien de journalistes m’ont dit que c’est parce que je ne suis plus avec ma femme, que je suis venu m’installer en Côte d’Ivoire. Voilà ma femme qui est là. Il n’y a jamais eu d’histoire. Ma femme et moi, on se connait il y a très longtemps, on a fait tous nos Gbangban (palabres), il n y a plus Gbangban qui va nous séparer. Les gens sont allés jusqu’à dire que j’ai été rapatrié. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça. Moi, je n’ai jamais été rapatrié», avait lâché Skelly, rapporte Afrique sur 7

Un peu plus d’un mois après cette sortie, l’artiste a subitement rendu l’âme ce jeudi 25 août 2021. Une triste nouvelle qui suscite de nombreuses réactions dont celle d’un proche de l’artiste qui a expliqué à First Mag, comment Skelly a rencontré sa dulcinée allemande.

«Directrice du centre culturel allemand à Abidjan, Monica Gindersdorfer est tombée amoureuse de Skelly lors de son premier séjour à Abidjan. Rentrée en Allemagne, elle a toujours gardé son amour pour le chanteur. La dame, à chaque fois qu’ elle croisait un Ivoirien en Allemagne, lui demandait de tout faire pour la mettre en contact avec L’Oiseau de Dieu… La jeune femme ne baisse pas les bras et poursuit sa quête jusqu’au jour où elle croise Gadoukou la star et lui avoue son amour pour Skelly. Quand Gadoukou revient sur Abidjan, il ne manque pas de faire la commission de Monica Gindersdorfer qui parvient enfin à retrouver son grand amour Skelly Taregue, et ainsi débute leur idylle», a expliqué un proche de l’artiste.