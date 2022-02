Kylie Jenner dévoile en fin, le prénom de son fils et affole la toile

Le rappeur et son ami, Donald Campbell, ont été dénoncés par une femme qui affirme avoir été violée et qu’elle «refuse de se faire taire et intimidée».

Snoop Dogg est considéré comme l’un des rappeurs les plus célèbres aux États-Unis et dans le monde, en effet, sa performance est prévue dimanche prochain lors de la pause du Super Bowl, bien que cette apparition puisse être en danger.

L’artiste américain et un de ses amis ont été dénoncés par une femme, ce mercredi, qui les accuse de l’avoir agressée sexuellement il y a près de neuf ans.

Une plainte qui a été déposée devant la Central District Court de Californie où la victime présumée, une actrice, mannequin et danseuse, a assuré que ces événements se sont produits en mai 2013 après un concert de Snoop Dogg.

Maintenant, comme le rapporte ‘NBC News’ , la plaignante et son amie ont convenu avec le rappeur et Donald Campbell -connu sous le nom de Don ‘ Magic ‘ Juan- d’aller au studio de Snoop Dogg, et ce dernier le ramènerait plus tard chez lui mais, après s’être endormi dans sa voiture, elle l’aurait emmené chez elle, où elle aurait finalement passé la nuit. Une nuit, Campbell l’aurait réveillée pour avoir des relations sexuelles.

Cette même aurait insisté pour l’accompagner plus tard à l’enregistrement de l’émission télévisée «Snoop Dogg’s Double G News Network», où il collabore également et assurant que ce serait une «avancée professionnelle» pour elle.

C’est alors que Snoop Dogg l’a emmené dans la salle de bain pour le forcer à avoir des relations sexuelles, où il a fini par se masturber devant elle, prétendument.

Comme indiqué dans le procès, la femme s’est sentie pressée par le rappeur «en raison de sa domination et de sa position de pouvoir sur elle, y compris sa capacité à l’embaucher et à la licencier et à faire en sorte qu’elle ne soit pas réembauchée dans son industrie».

Et c’est pourquoi il a accusé les deux rappeurs d’ avoir enfreint les lois sur le trafic sexuel, les agressions sexuelles et les agressions sexuelles , et demande une procédure judiciaire demandant des dommages-intérêts punitifs et les frais de sa plainte.

Refuse de se taire plus longtemps

Ce jeudi, son avocate a fait savoir par le biais d’un communiqué qu’elle «refuse déjà d’être réduite au silence et intimidée plus longtemps», pour laquelle elle a voulu aller plus loin et, en plus, «inspirer d’autres victimes de harcèlement, d’agressions et d’agressions sexuelles afin qu’ils comprennent qu’ils ont des droits, qu’ils seront protégés et que, même s’ils sont des victimes, ils ne devront pas être réduits au silence pour toujours.

De plus, la femme anonyme a révélé qu’elle avait tenté de résoudre l’affaire par une médiation privée mardi dernier, mais que celle-ci avait été «infructueuse», et que le rappeur s’était même vengé contre elle en publiant un message disant que c’était «la saison de la recherche d’or».

Leurs représentants n’ont pas parlé

En revanche, les représentants de Snoop Dogg et Donald Campbell ne se sont pas prononcés sur cette question. En fait, le premier d’entre eux s’est rendu à la conférence de presse sur le Super Bowl et n’en a pas parlé ni accepté de questions sur ce qui s’est passé.