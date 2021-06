Kylie Jenner célébre l’anniversaire de sa demi-sœur Khloé Kardashian sur Instagram

Hier sur Instagram, Kylie Jenner a fêté le 37ᵉ anniversaire de sa demi-sœur Khloé Kardashian ! Et pour se faire, la star a donc dévoilé une incroyable photo vintage à ses followers. Vous allez voir, ça en vaut le coup d’oeil !

Ce dimanche 27 juin fut une date très particulière pour Kylie Jenner et ses proches. En oui, elle a célébré les 37 ans de Khloé Kardashian !

Comme vous pouvez le voir, Kylie Jenner a donc dévoilé cette photo vintage pour célébrer l’anniversaire de sa demi-sœur sur la Toile. Face caméra, le duo pose d’ailleurs avec un chapeau de cowgirl vissé sur la tête. On adore !

«Ma sœur, mon âme sœur, ma meilleure amie ! Je te trouverai dans chaque vie !», a ainsi légendé la chérie de Travis Scott. Mais aussi : «Te connaître, c’est t’aimer. Joyeux anniversaire à l’âme la plus spéciale !! Je suis tellement bénie de t’avoir à mes côtés. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point tu comptes pour moi. Tu mérites le monde et plus».

Sans surprise, son post a obtenu plus de 3 millions de likes en seulement quelques heures. De plus, sa communauté a adoré redécouvrir la frimousse de leur idole lorsqu’elle était enfant. «OMG trop mimi Kylie», peut-on ainsi lire dans le fil des commentaires. Mais aussi : «Trop belles toutes les deux. Je vous adore !».

En tout cas, la publication a eu le mérite de toucher la principale concernée. «Kylie ! Arrête. Mon petit ange. Tu es mon âme sœur et je ne pourrais être plus chanceuse. Je t’aime plus ce que je ne pourrais dire», a d’ailleurs répondu la maman de True sous son post.

Via sa story, Kylie Jenner a aussi partagé des images de «Keeping Up With The Kardashians». Dans les séquences, la complicité des deux femmes est aussi mise à l’honneur. Une belle relation comme on aime !