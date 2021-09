Kylie Jenner a-t-elle dévoilé le sexe de son futur bébé ? Les internautes en sont persuadés !

Ces derniers temps, Ariana Grande semble sur un petit nuage. Et pour cause, d’un point de vue professionnel c’est une affaire qui roule. L’artiste enchaîne les titres et ses fans se montrent toujours aussi fidèles.

En effet, Ariana Grande peut compter sur le soutien de ces derniers. Ainsi, quand la belle entreprend quelque chose, c’est alors une grande réussite. Pour le plus grand bonheur de la chanteuse donc. Trop cool !

En bref, la jolie brune n’a plus aucune preuve à faire. Avec le temps, elle s’est imposée dans le monde de la musique et est devenue une véritable référence. Eh oui, rien que ça !

Mais ce n’est pas tout. La vie amoureuse d’Ariana Grande semble suivre cette même lancée. Et pour cause, la jeune femme file le parfait amour avec Dalton Gomez. Les deux tourtereaux sont alors sur un petit nuage. De quoi faire fondre les internautes adeptes de romance donc.

D’ailleurs, le couple a même décidé de se marier. Entourés de leurs amis, les deux amoureux se sont dit ‘oui’. Et depuis, le couple semble s’aimer comme au premier jour. Et pour cause, la star et son chéri n’hésitent pas à partager des clichés super craquants sur leurs réseaux sociaux. Trop mignon !

Mais en ce moment, Ariana Grande n’a pas une minute à elle. Et pour cause, la belle se retrouve dans The Voice US. D’ailleurs, ses fans semblent adorer ce nouveau projet.

La belle Ariana Grande se montre très ambitieuse. Il faut dire que tout lui réussit. Ainsi, la chanteuse ne compte pas s’arrêter sur une si bonne lancée. Elle a donc accepté de participer à The Voice US. De quoi ravir ses fans donc.

Sur le plateau, Ariana Grande est très bien entourée. En effet, les téléspectateurs peuvent aussi retrouver John Legend, Kelly Clarkson et Blaze Shelton. Pour rappel, la jeune femme a remplacé Nick Jonas. Pour le plus grand bonheur des fans de la chanteuse donc.

D’ailleurs, lors du premier show, la jolie brune a fait très fort. Déterminée à remporter la saison, elle est parvenue à récupérer un étonnant talent. En effet, Katie Rae Mortime a épaté le plateau. Pas mal !

Mais en réalité, Ariana Grande a mis les bouchées doubles pour récupérer ce talent. Il faut dire que ce n’était pas gagné d’avance. Et pour cause, la candidate a craqué pour Kelly qui, tout comme elle, a un fils.

Mais Ariana Grande n’a pas baissé les bras. Lorsque John a commencé à s’exprimer pour tenter de convaincre la candidate, cette dernière a coupé son collègue et chanté Thank U, Next. Elle a vraiment fait très fort !

La jeune femme a donc décidé de rejoindre son équipe. Katie s’impose alors comme le premier membre. D’ailleurs, la nouvelle coach a déclaré : »Je veux seulement vous aider à réaliser votre vision d’artiste. Je suis peut-être nouvelle ici, mais j’ai beaucoup d’expérience.»

Une chose est sûre, Ariana Grande n’a pas fini de se faire remarquer dans The Voice US. Elle semble alors déterminée à récupérer un maximum d’artistes. Ses fans n’ont qu’à se tenir prêts. Affaire à suivre donc.