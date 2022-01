Kylie Jenner a-t-elle accouchée ? Toute la lumière

Les grossesses de Kylie Jenner sont un mystère : il y a quelques jours, les rumeurs selon lesquelles la plus petite des sœurs Kardashian-Jenner avait accouché ont commencé à grandir et tout cela parce que, selon les fans, elle a laissé par inadvertance un indice avec lequel on pouvait assurer qu’elle est devenue une mère pour la deuxième fois. Pouvez-vous imaginer ce que Kylie a fait ? Ici, nous vous disons.

Lorsque Kylie Jenner est tombée enceinte et a eu Stormi, la businesswoman a gardé la nouvelle secrète et c’est jusqu’au bout qu’elle a révélé qu’elle avait eu un bébé.

Désormais, la mondaine semble répéter la stratégie et, en plus de rester un peu absente des réseaux sociaux, elle n’a pas non plus été vue en public, une situation qui a fait douter plus d’un.

Les fans de Kylie Jenner ont commencé à se demander si la star de télé-réalité avait accouché ces derniers jours à cause du dernier post qu’elle a fait sur son compte Instagram.

Sur la photo, on voit Kylie exhibant son baby bump, accompagnée de la phrase «Je suis une femme». Pour les fans du célèbre ce n’est rien de plus qu’un moyen de tromper tout le monde comme il l’a fait avec Stormi et de faire semblant d’être toujours enceinte .

«C’est pour nous jeter !!!! Elle a eu le bébé, je sais» et «Montre- nous bébé Kylie. Je sais que vous l’aviez» sont quelques-uns des commentaires que les fans ont faits dans le post.

Ses followers ont commencé à se demander si l’ancienne star de «Keeping Up With the Kardashians» avait accouché fin décembre lorsque Travis Barker a posté une photo montrant un biberon, alors ils ont immédiatement rejeté Kourtney Kardashian et ont dit que c’était du bébé de Kylie.

Les rumeurs se sont encore multipliées lorsque Kylie Jenner a été photographiée début 2022 en train de sortir de son jet privé cachée dans une couverture et entourée de gardes du corps. Jusqu’à présent, la femme d’affaires et Travis Scott , le père du bébé, se sont tus.