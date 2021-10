Kylian Mbappé, sa nouvelle exigence non négociable !

Kylian Mbappé semble en route vers le Real Madrid. Un club avec lequel il pourra négocier dès janvier prochain comme l’a rappelé le président merengue Florentino Perez.

Dans un entretien au journal L’Equipe diffusé ce mardi, le prodige de Bondy en a remis une couche, lui qui refuse toujours de prolonger en vue de s’engager avec la prestigieuse écurie ibérique en juin prochain.

Messi n’impressionne pas Mbappé

Et si les dirigeants parisiens espéraient retenir le Bondynois avec la perspective unique de jouer avec Leo Messi, c’est raté. Mbappé n’est pas du tout impressionné par l’Argentin, comme le démontrent ses propos, qui entreprennent de démystifier le personnage de l’Argentin.

«Si l’arrivée de Messi m’a donné envie de rester ? Non, parce que je n’ai jamais pris mes décisions sur un coup de tête. J’avais pris ma décision et elle était mûrement réfléchie (…) Non, je suis attaché à Paris, et si j’étais parti cet été, ça n’aurait été que pour le Real», assène un Mbappé dans une déclaration totalement dénuée de langue de bois, comme à son habitude.