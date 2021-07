Kylian Mbappé : pourquoi le joueur ne veut pas prolonger

Il y a quelques heures, on apprenait que Kylian Mbappé avait refusé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, on en apprend un petit peu plus sur la façon dont cet échec s’est dessiné pour le club de la capitale. Une déclaration en particulier n’aurait pas du tout plu à l’attaquant français.

Mbappé n’aurait pas apprécié les propos d’Al-Khelaïfi

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe : selon plusieurs médias français, Kylian Mbappé aurait annoncé à la direction du Paris Saint-Germain qu’il ne souhaitait pas prolonger pour le moment, avant de partir en vacances.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club entraîné par Nasser Al-Khelaïfi, le champion du Monde 2018 pourrait être vendu cet été, sinon quoi le PSG pourrait courir le risque de le voir partir libre. L’éventualité de voir le prodige de Bondy débarquer au Real Madrid n’a jamais été aussi forte que ces dernières heures.

Comme annoncé par Le Parisien, plusieurs éléments auraient poussé Mbappé à ne pas prolonger avec le club de la capitale. La dimension politique du club tout d’abord. À ce niveau, c’est le directeur sportif Leonardo qui est visé. Les relations entre ce dernier et l’attaquant ne seraient en effet pas bonnes.

Une déclaration de Nasser Al-Khelaïfi aurait également particulièrement énervé Mbappé. Interrogé sur la prolongation de sa star il y a quelques semaines, le président du PSG avait alors déclaré : «Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien.»

Kylian Mbappé n’a jamais semblé aussi proche d’un départ de Paris.

