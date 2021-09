Kylian Mbappé : la drôle de réponse de Pochettino

Depuis son Euro décevant, les rumeurs sur son transfert au Real Madrid et son comportement lors de PSG-Metz, Kylian Mbappé en a pris pour son grade. Mauricio Pochettino est venu à sa rescousse.

Il semblerait que Kylian Mbappé, alors chouchou du public depuis la Coupe du monde 2018, a perdu de sa popularité en cours de carrière.

Dans la foulée de la défaite des siens (1-2), mercedi soir, l’entraîneur de Metz Frédéric Antonetti s’est fendu d’une déclaration peu élogieuse envers le comportement du jeune attaquant: «Kylian Mbappé, il aurait intérêt à avoir un autre comportement s’il veut être aimé. Tout simplement, point. J’adore ce joueur, je le trouve très très fort mais il gagnerait à avoir un comportement un peu plus humble.»

Un avis partagé par beaucoup ces derniers temps et d’autant plus depuis cette rencontre pendant laquelle Mbappé a nargué le gardien des Grenats, Alexandre Oukidja, sur le but de la victoire des Parisiens dans le temps additionnel signé Achraf Hakimi.

Pochettino comprend Antonetti

Soucieux de l’image de ses joueurs, Mauricio Pochettino a volé à la rescousse du champion du monde 2018. Présent en conférence de presse, le technicien du PSG a affirmé comprendre son collègue entraîneur bien qu’il ne partage pas le même avis sur le Bondynois: «À chaud, il était en colère après qu’on ait marqué dans les arrêts de jeu. Il faut comprendre le contexte. Kylian est un garçon merveilleux, un grand joueur, un grand compétiteur qui veut gagner tout le temps.

Après s’il y a eu des problèmes avec d’autres joueurs de Metz durant le match, il faut les mettre en situation. C’est un garçon extraordinaire. Il est comme ça sur le terrain et en dehors. Je peux comprendre la réaction de Fred (Antonetti) et s’il y a bien une chose à retenir de Kylian, c’est l’humilité.»

Retraité sportivement, Mauricio Pochettino a une nouvelle fois prouvé ses qualités défensives.