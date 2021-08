Kylian Mbappé au Real Madrid ? Voici la réaction d’un dirigeant

Le jeune humoriste béninois Jojo le Comédien est aux anges en ce moment. Dans une publication sur les réseaux sociaux ce lundi 16 août 2021, il annonce une bonne nouvelle.

«Ha La là !! Le goût, la joie de ça!! Pour ceux qui me suivent sur snap @jojolecomedien1 et qui savent comment j’ai soutenu avant d’aller au Bénin et pour vous tous qui me suivez sur cette page, j’ai une bonne nouvelle !!!», a annoncé Jojo le Comédien.

«La raison première pour laquelle je suis arrivé en France est de poursuivre mes études et de décrocher mon diplôme .

Aujourd’hui, c’est fait ! Je suis désormais titulaire d’un master en développement d’applications web et mobile !», a-t-il expliqué.

