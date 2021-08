Kylian Mbappé au Real Madrid : le PSG annonce une mauvaise nouvelle !

Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, s’est exprimé au micro de BeIN SPORTS. En assurant qu’il n’avait pas changé d’opinion sur le dossier Mbappé.

La prise de parole de Nasser Al-Khelaïfi était attendue. Elle a eu lieu au micro de BeIN SPORTS. Après avoir assuré qu’il n’y avait «aucune discussion pour Cristiano Ronaldo», le président parisien a totalement fermé la porte que Leonardo avait entrouvert hier dans son interview accordée à de nombreux médias au sujet du cas Mbappé.

«J’ai été très clair, on a été toujours été très clair. C’est la position du club. On va pas répéter la même chose. On a cette position, on ne va pas changer», a lâché Al-Khelaïfi.

Par ailleurs, le président du PSG s’est exprimé sur le tirage au sort corsé pour Paris avec Manchester City comme gros morceau. «C’est la meilleure compétition au monde pour les clubs. C’est normal, si on veut aller le plus loin, on a besoin de gagner chaque match, de se concentrer et travailler. C’est une bonne chose pour la motivation. On adore jouer ces matchs là».