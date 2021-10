Kylian Mbappé a déjà rejoint Zinedine Zidane !

En marquant en finale de la Ligue des Nations, dimanche, Kylian Mbappé a réussi une prouesse dont Zinedine Zidane était le seul joueur français à pouvoir se targuer.

Zéro but et une maigre passe décisive: les statistiques de Kylian Mbappé à l’Euro sont pour le moins douloureuses. Et tant pis si l’attaquant parisien fut impliqué sur cinq des sept buts inscrits par les Bleus.

L’ancien Monégasque se sera bien rattrapé lors du Final Four de la Ligue des Nations. Passeur décisif sur la réduction du score signée Karim Benzema puis auteur du but de l’égalisation face à la Belgique, le Bondynois a remis ça contre l’Espagne en finale.

De nouveau passeur décisif pour Karim Benzema, même si tout le mérite revient au Madrilène, le champion du monde a délivré les siens en inscrivant le but de la victoire (2-1) à l’entame des dix dernières minutes. Avec deux buts et deux passes décisives à son crédit, le Français est le joueur le plus décisif de ce Final Four.

Zidane reste le meilleur marqueur en finale

Grâce à cette réalisation, Kylian Mbappé est également entré dans les annales du football tricolore. Le Parisien n’est en effet que le deuxième joueur à marquer lors de deux finales d’un tournoi majeur.

Auteur du troisième but tricolore lors de la finale face à la Croatie à la Coupe du Monde en Russie, Kylian Mbappé rejoint ainsi Zinedine Zidane avec trois but en finales la Coupe du monde, avec un doublé en 1998 et un but contre l’Italie en 2006.

Au total, ils sont douze à avoir marqué en finale d’une grande compétition pour la France: Michel Platini et Bruno Bellone à l’Euro 1984, Zinedine Zidane et Emmanuel Petit à la Coupe du monde 1998, Sylvain Wiltord et Rober Pires et l’Euro 2000, Patrick Vieira à la Coupe des Confédérations 2001, Thierry Henry à la Coupe des Confédérations 2003, Zinedine Zidane à la Coupe du monde 2006, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Paul Pogba à la Coupe du monde 2018 et donc de nouveau Kylian Mbappé et Karim Benzema à la Ligue des Nations 2021.