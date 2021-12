Kourtney Kardashian torride : la star américaine s’affiche en bikini avec Travis Barker

Kourtney Kardashian et son fiancé Travis Barker sont à la hauteur de leur célèbre PDA avec une nouvelle photo chaude et lourde dans la piscine.

Dans le claquement chaud et lourd, Kourtney, 42 ans, a secoué un haut de bikini violet SKIMS x Fendi et un bas assorti, assis au bord de sa piscine alors que le futur mari Travis, 45 ans, a mis ses bras autour de ses hanches et est entré pour un bisou.

Pour sa part, le batteur de Blink-182 a montré ses nombreux tatouages et portait une casquette de camionneur noire alors que le couple s’installait confortablement contre le coucher de soleil californien.

Kourt a simplement sous-titré le message «la vie avec toi» alors qu’elle profitait d’un bisou de son fiancé.

Les fans connaissent l’alun de L’incroyable famille Kardashian et la tendance de son beau rockeur à emballer sur le PDA.