Koffi Olomide porte désormais, un titre honorifique au Congo

L’artiste DJ Lewis accusé de battre sa femme sa femme Djenny devant ses enfants, réfute les accusations portées à son encontre.

L’influenceur Ivoirien Juste Crépin dans une vidéo diffusée ce jeudi 10 Février 2022 sur sa page Facebook a causé un véritable raz-de-marée sur la toile ivoirienne.

Dans cette vidéo de quelques minutes il a révélé détenir des preuves audio et photos selon lesquelles l’artiste ivoirien Dj Lewis aurait battu sa femme Djenny devant ses enfants et que l’affaire est en cours à la gendarmerie de Bingerville.

Le lendemain de ces accusations, le chanteur Dj Lewis lui a répondu dans un direct auprès de son épouse où il réfutait ces accusations.

En effet, accusé de violences conjugales sur son épouse, Dj Lewis réagit via une vidéo publiée ce jour en sa compagnie : «Hier on m’a présenté comme quelqu’un de monstrueux. Cette histoire s’est produite lorsqu’on était copain et copine. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. (…) Aujourd’hui, je suis 4 fois mature».

Pour le blogueur ivoirien Juste Crepin Gondo, le ministère ivoirien a reconnu que l’artiste a bel et bien battu sa femme et cela devant les deux protagonistes.

Loin d’être terminée, cette histoire fait le choux gras de la presse ivoirienne qui tente coûte que coûte, de faire la lumière sur ses récents événements.

C’est le lieux de rappeler que la violence faite aux femmes est condamnée par la loi ivoirienne, et tout contrevenant s’expose à de lourdes sanctions.