Koffi Olomidé : le chanteur congolais tombe sous le charme de Lady Ponce

Koffi Olomidé et Lady Ponce ont été invités à la célébration des 6 ans de mariage du couple Jamot en France. L’entrée remarquable des deux artistes est célébrée sur la toile.

«Hier c’était l’anniversaire de mariage de ma fille et de mon beau-fils :le couple AMOT JAGUAR AMOT DANSE. J’ai passé avec eux, des moments magnifiques et inoubliables. Que votre amour dure éternellement, vous êtes des gens aimables et surtout humbles.

Votre humilité est votre plus grande richesse. Que le seigneur vous bénisse au centuple, trop de love pour vous!De nombreux artistes ont été invités pour prester à cette cérémonie», a déclaré la chanteuse du Bikutsi.

L’entrée des Koffi et Lady ont été spectaculaires, à en croire les abonnés de la diva du Bikutsi. «Tu es belle Mama, Koffi a d’ailleurs confirmé ta beauté», lui lance une fan.

Les deux artistes se connsaissent depuis et ont eu à faire un feat ensemble dont le titre est ‘Devine’. «Daphné tout comme Charlotte Dipanda et Lady Ponce rêvaient de devenir mes danseuses», avait délcaré récemment Koffi Olomidé. Au lieu d’être danseuses, toutes ces chanteuses ont fini par chanter avec le grand Mapao.

Ce rapprochement entre Koffi Olomidé et Lady Ponce depuis des lustres fait des jaloux dans la diaspora. Il y a lieu de rappeler cette sortie viscérale de Aline Zomo-bem qui a clashé sévèrement Lady Ponce lors de l’annonce de son feat avec le Grand Mopao.

Elle a attribué une idylle avec le chanteur congolais à la chanteuse. «Son featuring avec Koffi Olomidé n’était pas une simple collaboration. Elle aurait eu des aventures avec l’artiste, dans l’espoir de se faire un nom, voire se faire mettre la bague au doigt», disait Zomo-Bem à propos d’elle.

A en croire les dernières informations, Lady Ponce après son divorce avec son ex mari Dieu Le cyclone, est célibataire. Sur son post qu’elle a fait sur le couple Jamot avec de multiples photos prises avec Koffi Olomidé, à aucun moment, elle n’a tagué le Grand Mapao.