Koffi Olomidé : condamné à huit ans de prison, le chanteur fait des révélations !

La star de la musique ivoirienne et du coupé-décalé, Serge Beynaud vient de franchir un nouveau pallier dans sa carrière musicale. L’artiste vient en effet d’intégrer le cercle des millionnaires en abonnés sur la plateforme de streaming YouTube.

Serge Beynaud vient donc de franchir la barre du million d’abonnés sur YouTube. Il devient par la même occasion, l’artiste ivoirien le plus suivi sur cette plateforme de streaming et le deuxième artiste de Côte d’Ivoire qui compte le plus de vues sur sa chaîne YouTube avec plus de 300 000 000 vues derrière le groupe Magic System.

Par ailleurs, le Boss de la Star Factory Music compte aussi plus de 3 500 000 de followers sur sa page Facebook soit le deuxième artiste ivoirien le plus suivi sur ce réseau social derrière Eudoxie Yao et ses plus de 5,4 millions d’abonnés.

Dans la musique ivoirienne et surtout dans le Coupé-décalé Serge Beynaud est un leader incontesté, il était l’un des rares musiciens qui avaient le plus tenu tête à DJ Arafat en matière de sorties musicales et de notoriété.