Kléony, 4 ans, torturée à mort par son beau-père : 30 ans de prison

Cedric R., 34 ans, était jugé devant la Cour d’assises de la Somme pour le meurtre de sa belle-fille Kléony.

La fillette de 4 ans avait été retrouvée inconsciente le 22 novembre 2018, après un appel de la mère. Elle avait été transportée à l’hôpital où elle était décédée 2 jours plus tard victime d’un traumatisme crânien grave et couverte d’ecchymoses.

Les policiers avaient remarqué le visage tuméfié du frère et le bras plâtré d’une soeur. Les enfants avaient alors raconté les sévices réguliers infligés par leur beau-père.

Leur calvaire a commencé lorsque l’accusé a emménagé au domicile familial à Amiens en janvier 2018 : coups de pied, de poing, avec des objets comme un extincteur ou un balai, des privations de sommeil et de nourriture, des projections au sol ou contre des murs.

Cédric R. a battu Kléony dès le matin du 21 novembre, lui infligeant coups de poing au thorax, étranglements suivis de chutes violentes et douche froide. Il aurait tenté de l’enfermer dans la machine a laver.

L’accusé a été condamné vendredi à 30 ans de prison pour «actes de torture et de barbarie» ayant entraîné la mort de la fillette et pour des violences répétées sur ses frères et soeurs et le viol de l’aînée.

Quant à la mère, elle a écopé de 5 ans, dont 4 ferme, pour des violences commises sur ses 5 enfants de 2 à 14 ans, tous exceptée la plus jeune, et pour n’avoir ni dénoncé ni empêché les crimes de son compagnon.