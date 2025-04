Kizz Daniel rêve des Grammy avec sa nouvelle collaboration « Police » avec Angélique Kidjo

L’artiste nigérian Kizz Daniel vient de marquer un coup de maître. Son nouveau single, intitulé « Police », en collaboration avec la légende béninoise Angélique Kidjo et le talentueux Johnny Drille, fait déjà grand bruit. Dès sa sortie, la chanson a été propulsée dans les discussions pour les prochains Grammy Awards, et pour cause : le trio réunit tout ce qu’il faut pour séduire le prestigieux jury.

Produit par les Ghanéens MOG Beatz et Blaise Beatz, avec une touche de Johnny Drille lui-même, « Police » est un morceau entraînant qui marie avec brio l’afrobeat de Kizz Daniel, l’élégance world d’Angélique Kidjo et la sensibilité musicale de Johnny Drille.

Angélique Kidjo, cinq fois lauréate d’un Grammy, apporte une crédibilité incontestable au projet. Son palmarès impressionnant, notamment dans la catégorie meilleure performance musicale africaine, laisse penser que cette collaboration a toutes ses chances pour figurer parmi les nominés l’année prochaine.

Si c’est le cas, ce serait une première pour Kizz Daniel et Johnny Drille, tandis qu’Angélique Kidjo décrocherait sa 17ᵉ nomination, un record absolu pour un artiste africain.

Une chanson drôle et romantique

Sur le fond, « Police » raconte une histoire à la fois légère et profonde. Il s’agit d’un couple dont les horaires décalés créent des tensions, au point que l’un des deux menace d’appeler la police, incapable de résister au charme de son partenaire.

Le texte, plein d’humour et de second degré, est porté par une mélodie addictive et une production soignée. Entre rires et émotion, le morceau montre une fois de plus la capacité de Kizz Daniel à créer des tubes tout en gardant une touche originale.

Les fans y croient dur comme fer

Sur les réseaux sociaux, l’enthousiasme est palpable. Depuis des années, les supporters de Kizz Daniel estiment qu’il mérite une reconnaissance aux Grammy. Avec « Police », beaucoup pensent que l’artiste a enfin trouvé la formule gagnante.

Reste à savoir si les votants des Grammy seront du même avis. En attendant, le single est déjà en tête des tendances sur les plateformes de streaming et pourrait bien dominer les charts dans les semaines à venir.