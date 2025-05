King Baba et Ayanne unissent l’Afrique dans « Salama Leykoum »

Le rappeur sénégalais King Baba et la chanteuse ivoirienne Ayanne viennent de sortir « Salama Leykoum », un titre qui mélange amapiano, rap et afropop. Le clip, tourné à Abidjan et Dakar, montre une Afrique unie et festive.

Un pont musical entre Dakar et Abidjan

C’est dans les studios d’Abidjan que les deux artistes ont donné naissance à ce morceau hybride, savant mélange d’amapiano, d’afropop et de rap. Extraite de l’album Secret 7 Vol. 2 (Alkebulan) de King Baba, cette collaboration surprend par son audace et son authenticité.

Un clip haut en couleur

Le visuel, tourné entre les ruelles animées de Yopougon et l’emblématique Corniche de Dakar, est un véritable hommage à la street culture ouest-africaine. Les scènes alternent entre moments de vie quotidienne et chorégraphies spontanées, le tout baigné dans une palette de couleurs chaudes qui rappellent les atours du continent.

Au-delà de son potentiel dancefloor, « Salama Leykoum » porte un message fort. Le titre, dont le nom signifie « Paix soit sur vous » en arabe, appelle à la fraternité et à la tolérance.

Produit par Momo Beatz et distribué par KBC Music, le titre connaît un démarrage fulgurant. Preuve que le public africain est en quête de ces collaborations transfrontalières qui célèbrent la richesse culturelle du continent.