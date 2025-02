Kim Kardashian révèle les raisons cachées de son divorce avec Kanye West

Kanye West est une fois de plus au centre d’une polémique. Ces derniers jours, le rappeur a publié des tweets antisémites et tenu des propos choquants, provoquant une vague d’indignation. En parallèle, Kim Kardashian, son ex-épouse, a abordé la fin de leur mariage dans la nouvelle saison de l’émission «The Kardashians».

Sur son compte X (anciennement Twitter), Kanye West a exprimé son admiration pour Adolf Hitler et a promu des t-shirts arborant des croix gammées via sa marque Yeezy. Ces déclarations ont suscité de vives réactions, poussant de nombreuses personnalités à condamner ses propos. Le musicien Matthew Koma a même lancé une initiative en vendant des t-shirts «Fuck YE» pour soutenir les survivants de l’Holocauste.

Face à la controverse, Kanye West a supprimé son compte, mais ses propos ont déjà marqué les esprits. Son agence de talents l’a abandonné, et il fait désormais face à des poursuites judiciaires.

Kim Kardashian se confie sur leur rupture

Alors que Kanye West est sous le feu des critiques, Kim Kardashian a profité de la nouvelle saison de «The Kardashians» pour évoquer leur séparation. Dans un épisode récent, elle a expliqué que leur mariage avait pris fin en 2021 après sept ans d’union, en raison de changements profonds dans la personnalité de Kanye.

«C’est la partie la plus difficile. Quand tu ne prévois pas qu’il va se passer quelque chose qui va vraiment changer la personnalité d’une personne, et que ce n’est plus la même personne… tu ne peux pas vivre avec la nouvelle personne», a-t-elle déclaré. Kim a également admis qu’elle n’avait pas souhaité mettre fin à leur mariage, mais que les circonstances l’y avaient forcée.

Alors que le rappeur continue de faire parler de lui pour ses actions controversées, Kim Kardashian, elle, se concentre sur sa famille et ses projets professionnels, essayant de tourner la page sur cette période tumultueuse de sa vie.