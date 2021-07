Kim Kardashian : le beau geste de Kanye West pour lui venir en aide !

Malgré leur divorce, Kanye West continue de soutenir Kim Kardashian quant à ses différents business ! Une bonne nouvelle en somme.

Dans les bons comme les mauvais moments, Kim Kardashian et Kanye West peuvent toujours compter l’un sur l’autre. Si les Kamye veulent entretenir de bonnes relations pour le bien-être de leurs 4 enfants, ils sont aussi très regardants quant au développement de leurs affaires. Business is business comme on dit.

Visiblement, la vie privée de Kim Kardashian continue de déchainer les passions ! Aux dernières nouvelles, tout va bien pour la fille de Kris Jenner. Il y a peu, la maman de North a d’ailleurs décidé de se ressourcer en Italie. Loin de la cohue de L.A, la star s’est visiblement bien amusée.

Devant les paparazzis, elle en a d’ailleurs profité pour multiplier les leçons de style et les shootings. Ajoutez à cela, que Kim Kardashian a aussi pu visiter le Vatican avec Kate Moss. La classe !

Malheureusement pour elle, cette petite sortie culturelle a aussi fait les choux gras de la presse à scandale. Eh oui, sa sublime tenue optée le jour j a divisé grand nombre d’internautes !

Pour mettre fin à la polémique, Kim Kardashian s’est donc comme à son habitude emparée de ses réseaux sociaux. «Ne vous inquiétez pas, j’ai respecté le code vestimentaire et me suis entièrement couverte à l’intérieur de la basilique Saint-Pierre et de la chapelle Sixtine», a ainsi fait savoir la sœur de Kourtney via son compte Instagram.

Ouf, nous voilà rassuré.e.s ! Au quotidien, la tante de Mason fait très attention à son image. Malgré l’officialisation de son divorce avec Kanye West, il est hors de question pour elle de se laisser aller. On la comprend !

Visiblement, Kim Kardashian a envie de nouveauté quant à ses projets ! Après avoir acté la fin de «Keeping Up With The Kardashians», la star a décidé de renouveler sa marque «KKW Beauty».

Comme le souligne «Elle», le site pour y commander des produits devrait fermer le 1er août prochain. À en croire de nombreux tabloïds, la mère de Saint aurait opté pour un tout nouveau nom !

Si certains assuraient qu’elle voulait enlever le nom West de sa marque… Il n’en serait rien. En effet, le père de ses enfants lui aurait même laissé carte blanche à ce sujet.

«La décision de Kim de changer de nom n’a rien à voir avec l’abandon du W dans KKW puisqu’elle n’a pas changé de nom légal et s’appelle toujours West. C’est en préparation depuis un certain temps, et Kanye a en fait aidé Kim à trouver le nouveau nom de marque», a assuré «Woman Wear Daily».

Une info qui devrait clouer le bec aux mauvaises langues. Si le rappeur se montre très discret quant à leur séparation, Kim Kardashian n’a aucune animosité à son égard. Bien au contraire !

«Il a été mon ami avant tout et pendant longtemps, donc je ne veux pas voir cela disparaître. Je serais pour toujours la plus grande fan de Kanye. Il est le père de mes enfants. Kanye fera toujours partie de ma famille», a confié la femme d’affaires face à Andy Cohen en juin dernier. Des mots qui ont surement touché le principal concerné !