Kim Kardashian : la star présente avec ses enfants à la soirée de Kanye West !

En février dernier, le monde entier apprenait le divorce de Kim Kardashian et Kanye West. Et le moins que l’on puisse dire c’est que personne ne s’y attendait. Il faut dire que les deux semblaient plus amoureux que jamais.

Leur couple a commencé à battre de l’aile lorsque Kanye West a décidé de se présente aux élections en Amérique. Kim Kardashian avait d’ailleurs dû prendre la parole pour se confier sur les troubles bipolaires de son mari.

Depuis cet instant, Kim Kardashian et Kanye West ont commencé à vivre une épreuve compliquée dans leur couple. C’est finalement en février dernier que la jeune femme a demandé le divorce à la plus grande surprise de tous.

Malgré tout, ils ont décidé de rester en bon terme. S’ils sont bel et bien séparés, ils veulent garder de bonnes relations pour leurs quatre enfants. Ils ne veulent pas que ces derniers souffrent de cette rupture.

Le 22 juillet dernier, la jolie brune a d’ailleurs participé à une soirée organisée par Kanye West dans le stade de l’Atlanta. Il a organisé un incroyable show pour son dernier album intitulé «Donda».

Dans son nouveau hit «Donda», le rappeur a d’ailleurs fait un hommage à sa maman décédée. Mais ce n’est pas tout. Il a aussi fait allusion à son histoire d’amour avec Kim Kardashian. Cette dernière a décidé de le soutenir dans ses projets.

La jeune femme avait d’ailleurs expliqué les raisons de leur divorce il y a quelques mois. Elle avait expliqué : «Je pense juste qu’il mérite quelqu’un qui soutiendra chacune de ses actions et ira le suivre partout».

Kim Kardashian avait aussi ajouté : «Quelqu’un qui déménagera dans le Wyoming. Je ne peux pas faire ça. Je me sens comme un putain d’échec. C’est mon troisième mariage. Oui, j’ai l’impression d’être une perdante».

Kim Kardashian avait aussi avoué à sa maman Kris Jenner : «Mais je ne peux même pas y penser. Je veux être heureuse«. Si Kanye West a déjà retrouvé l’amour, ce n’est pas le cas de la maman.

Pour l’instant, cette dernière préfère se center sur ses enfants et sur ses projets pros. Une source avait confié à People : «Kim est d’accord avec le fait qu’il voie quelqu’un. Elle veut juste qu’il soit heureux».

La source avait aussi ajouté : «Kanye veut garder de bonnes relations avec Kim Kardashian pour le bonheur des enfants. Ils ont passé du temps ensemble en tant que famille récemment». Mais ce n’est pas tout.

Une autre source avait donné des infos à Page Six au sujet de leur sortie en famille il y a quelques semaines. «Ils s’entendent à merveilles. C’était leur 1ère sortie publique en tant que famille«.

Elle avait alors conclu : «Cela confirme que Kim Kardashian et Kanye West sont sur la même longueur d’ondes quant à la manière d’éduquer ensemble leurs enfants». Malgré leur divorce, ils gardent le contact.

Reste désormais à savoir si la candidate de télé réalité sera prête à refaire sa vie avec une autre personne. Il faudra faire preuve de patience avant de le découvrir, rapporte mcetv.fr.