Kim Kardashian : la star montre son premier shooting sexy en corset !

Kim Kardashian a donc toujours la classe. Au top de sa forme, elle est sexy en somme. Celle-ci se montre toutefois nostalgique de ses premiers shootings.

Entre la photo et Kim Kardashian, on peut dire que c’est là une grande histoire d’amour. Ainsi, la jeune femme remet sans cesse le couvert. Si elle en a fait du chemin depuis la diffusion de sa sextape et sa première télé-réalité, elle n’en reste pas moins nostalgique.

À 40 ans, la mère de famille et femme d’affaires donne à ses fans un aperçu de ses débuts. Et c’est plus que canon. La grande sœur de Kylie Jenner arborait pour son premier shoot une tenue très french cancan.

Elle avait opté pour une paire de bas-résille, des talons hauts ainsi qu’un corset couleur crème qui mettait ses formes en valeur. Un sans faute. Depuis, la jeune femme a su évoluer et au-delà de sa télé réalité, exister par le biais de plusieurs marques. Dont SKIMS et KKW Beauty.

Ce qui ne l’empêche pas non plus de nous montrer son joli minois. Ce, au travers de ses différents selfies en tout genre et de ses nouveaux shootings. Certains accuseront toutefois la star d’abuser du Photoshop. Une critique souvent faire à ses autres sœurs également…

Quoi qu’il en soit, Kim nous prouve une fois de plus à travers cette photo qu’elle mérite son titre de it girl. Voyez vous-mêmes comment elle pose.

Elle est certes, moins assurée que de nos jours, mais pas moins sublime et agréable à regarder. N’est-ce pas ? «Mon tout premier shooting photo», a écrit la principale intéressée en légende de son poste. Sûrement non sans une pointe de nostalgie devant ce cliché.

Sa mère Kris s’est empressé de répondre : «Tu es si mignonne». Un avis que partage sa sœur, Khloé, qui a envoyé une flopée d’emojis à son tour. Kim Kardashian est sous le feu des projecteurs depuis son jeune âge. Bien qu’elle ait acquis une renommée malgré elle, à la suite d’une sextape publiée sur Internet.

La mère de famille de 40 ans est la fille de Kris Jenner, qui est devenue par la suite sa momager — maman et manager — et du regretté Robert Kardashian, un avocat. Le clan a su s’imposer avec un show qui enchaîne les saisons et dont les audiences ne décroissent pas : Keeping Up With The Kardashian. Ou KUWTK pour les intimes.

Le titre est traduit en Mon Incroyable Famille Kardashian en version française et diffusé sur la chaîne E! Cela étant, la famille a décidé de tirer sa révérence. Ainsi, le show en est à sa toute dernière saison, au grand dam des fans de Kim Kardashian et de sa famille.

Aujourd’hui mère de famille comblée, la star de KUWTK a bien des projets sous les bras. Dont d’autres marques et peut-être même une marque de maillots de bain !