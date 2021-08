Kim Kardashian : la star célébre une très bonne nouvelle sur un membre de sa famille !

Ces derniers jours, Kim Kardashian a l’air assez nostalgique. Sur son compte Instagram, elle a partagé d’anciennes photos qui n’ont pas manqué de faire le buzz. Mais ce n’est pas tout. Elle a aussi célébré une bonne nouvelle.

Il y a quelques jours, Kim Kardashian a partagé plusieurs photos sur son compte Instagram. Dans un 1er temps, elle a dévoilé plusieurs souvenirs de son enfance pour célébrer l’anniversaire de sa grand mère.

Kim Kardashian en avait aussi profité pour faire une jolie déclaration d’amour à sa mamie. Elle a écrit : «Joyeux 87e anniversaire MJ ! Tu es la femme qui m’a appris mon éthique de travail«.

Elle avait aussi ajouté : «Et tu m’as tellement appris sur la vie, l’amour et les relations ! Je suis tellement reconnaissante de t’avoir à mes côtés pour toujours ! Je t’aime tellement». Mais ce n’est pas tout.

La jolie brune avait poursuivi : «Et j’espère qu’aujourd’hui est magique pour toi mamie. Je t’aime tellement !». Il y a deux jours, elle a partagé une autre photo datant d’il y a quelques années.

Sur sa photo, Kim Kardashian s’est dévoilée plus jeune aux côtés de sa maman. Cette dernière s’est d’ailleurs affichée vraiment méconnaissable sur le cliché. A côté, elles ont pris la pose avec Cici.

La jolie brune a utilisé cette photo pour partager une très bonne nouvelle à ses fans. Cette dernière concerne d’ailleurs sa cousine Cici. D’après l’ex de Kanye West, elle aurait remporté une incroyable bataille il y a peu.

Kim Kardashian a d’ailleurs écrit en légende de sa photo Instagram : «Ceci est un post d’appréciation de Cici Bussey ! J’ai trouvé cette photo d’un voyage au Mexique que nous avons prise».

Kim Kardashian a aussi ajouté : «Et m’a juste rappelée quelle incroyable cousine forte j’ai tellement voulu partager ! Elle est officiellement en rémission du cancer après quelques décennies de bataille !»

Pour finir, la maman de Chicago, Saint, Psalm et North a expliqué : «Je suis tellement fière d’elle ! La mère de Cici et la mère de mon père étaient sœurs. Alors j’adore me promener en me remémorant toutes les histoires amusantes !».

Elle a aussi conclu avec beaucoup d’amour : «Elle est juste la meilleure ! Je t’aime Cici». Avec son cliché, la jolie brune avait d’ailleurs récolté plus de 1,2 millions de «j’aime» en seulement quelques heures de la part de ses fans.

Dans les commentaires, ces derniers ont félicité la cousine de Kim Kardashian pour sa belle bataille contre le cancer. Ils étaient vraiment très heureux de cette bonne nouvelle dans leur journée.

De son côté, Khloé Kardashian a aussi laissé un message sous la photo de sa soeur. Elle a aussi écrit un adorable message de soutien à sa cousine. Elle a confié : «Elle est plus forte que jamais«.

Mindy Weiss a aussi confié que Cici était une personne très positive. Une chose est sûre, les soeurs sont vraiment très proches de Cici. Kim Kardashian et ses soeurs lui apportent tout le soutien nécessaire. La famille est vraiment très soudée ce qui n’échappe pas du tout aux fans sur les réseaux sociaux !