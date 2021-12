Kim Kardashian : la star américaine nie avoir ombragé son ancienne amie Larsa Pippen

Plusieurs joueurs TOP ont mérité le Ballon d’Or 2021, mais un seul a pu le soulever. Et le vainqueur était Lionel Messi. Le résultat final du vote France Football a suscité beaucoup de polémiques, ce que l’emblématique Samuel Eto’o ne comprend pas.

Certes, Robert Lewandowski, Jorginho ou Karim Benzema ont fait des mérites pour la conquérir. Mais maintenir que le 10 d’Argentine ne le méritait pas ? Pour le Samu, voir Messi avec le Ballon d’Or ne sera jamais injuste. Au final, aujourd’hui le 30 du Paris Saint-Germain est le meilleur footballeur de la planète.

«Je me souviens en 2006, beaucoup pensaient que quelqu’un d’autre devait gagner. Et un autre a gagné, non ? Le football, c’est des opinions. Pour nous, il est juste que Leo gagne, car il est le meilleur joueur du monde. Et quand on est le meilleur joueur du monde il faut gagner tous les jours», a déclaré l’Africain, dans une interview au journal AS.

Eto’o n’exclut pas la venue d’El Octavo : «J’ai le privilège d’être l’un de ses amis. Alors les gens disent que je ne suis pas objectif. Mais Lion mérite ce qu’il y a de beau dans ce monde. Je suis heureux pour lui, pour ce qu’il a apporté, ce qu’il apporte et ce qu’il va apporter. Maintenant qu’il a El Séptimo, j’espère qu’El Octavo arrivera».

La détermination des journalistes qui ont voté : «Evidemment ils le méritaient (Benzema et Lewandowski). Mbappé l’a mérité, Kanté l’a mérité, Jorginho l’a mérité. Mais le foot, c’est comme ça. Ou nous sommes nombreux à penser que nous pourrions être considérés pour le Ballon d’Or, mais il y a des gens qui sont là pour choisir et il faut le respecter. Et je pense que Sadio Mané l’a mérité et les autres. Mais ceux qui choisissent ont pensé, comme moi, que Léo est le meilleur et qu’il doit le gagner».

Lionel Messi est le joueur avec le plus de Ballon d’Or (7), le plus de Golden Boots (6) et le plus de récompenses IFFHS Game Constructor (4). L’art de jouer et de faire jouer au plus haut niveau.