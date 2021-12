Kim Kardashian : la star américaine et l’ex Kanye West se réunissent à Miami (photos)

Kim Kardashian et Kanye West se sont réunis à Miami pour un défilé Louis Vuitton dédié à feu Virgil Abloh, amenant sa fille North pour l’hommage.

Kim Kardashian et Kanye West se sont retrouvés lors d’un défilé hommage à Louis Vuitton en l’honneur du regretté directeur artistique de la mode masculine Virgil Abloh.

Créateur de mode prolifique qui a également fondé la marque de haute streetwear Off-White, Virgil est décédé le 28 novembre à l’âge de 41 ans après une bataille privée contre le cancer.

La marque de luxe a dédié son défilé homme printemps/été 2022 au pionnier de Miami le mardi 30 novembre, attirant de grands noms comme Kid Cudi, Pharrell, Joe Jonas, etc.

Lors de l’émission hommage mardi, les ex Kim, 41 ans, et Kanye, 44 ans, en ont fait une affaire de famille, amenant avec eux leur fille aînée North, 8 ans.

Le couple, qui s’est séparé en février après près de sept ans de mariage, partage également des enfants Saint, 5, Chicago, 3, et Psaume, 2, ensemble.

Les ex pleurent la perte du défunt créateur, un ami proche et collaborateur fréquent de Kanye. (Virgil a précédemment occupé le poste de directeur créatif pour l’agence créative du rappeur, Donda, et a collaboré avec lui sur des pochettes d’albums, dont My Beautiful Dark Twisted Fantasy.)

Kim, Kanye, and North at the LV "Virgil Was Here" tribute show pic.twitter.com/47WGOAl0sS — Modern Notoriety (@ModernNotoriety) November 30, 2021

Kanye a rendu hommage au designer lors d’un récent service du dimanche, en faisant chanter sa chorale reprise de «Easy on Me» d’Adele en sa mémoire.