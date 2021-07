Kim Kardashian : il semblerait que la star et sa famille fasse très attention à ses prétendants

Depuis plusieurs mois déjà, Kim Kardashian et Kanye West ont décidé de se séparer. La belle a demandé le divorce. Si elle a l’air peiné par cette séparation, elle voit tout de même d’autres prétendants dans sa vie.

A la plus grande surprise de tous, Kim Kardashian et Kanye West ont souhaité divorcé. Le jeudi 3 juin, les fans ont d’ailleurs découvert les raisons de cette rupture dans un épisode de Keeping Up With the Kardashian.

Au cours d’un repas, Kim Kardashian a eu une grosse dispute avec toute sa famille. Khloé Kardashian a alors raconté : «Sa vie privée va mal derrière les caméras et c’est difficile».

Khloé Kardashian a aussi ajouté : «Parce que Kim redirige clairement une grande partie de sa frustration sur nous, de sa tristesse. Et de sa colère. Et parfois vous vous énervez sur quelque chose qui n’a rien à voir avec ce que vous traversez».

Toujours dans cet épisode, la maman de Chicago, Saint, North et Psalm a expliqué : «Je pense juste qu’il mérite quelqu’un qui soutiendra chacune de ses actions. Et ira le suivre partout, déménagera dans le Wyoming».

Kim Kardashian a alors avoué : «Je ne peux pas faire ça. Il devrait avoir une femme qui soutient chacun de ses mouvements, voyage avec lui. Et je ne peux pas. Je me sens comme un putain d’échec. C’est mon troisième mariage».

Elle a aussi déclaré : «Oui, j’ai l’impression d’être une perdante. Mais je ne peux même pas y penser. Je veux être heureuse». Malgré sa tristesse, la jolie brune est bien décidée à poursuivre sa vie amoureuse.

D’après plusieurs rumeurs, il semblerait que Kim Kardashian continue de voir des prétendants. Elle fait des rencontres depuis sa séparation avec Kanye West. En revanche, les hommes doivent passer des tests avant de la voir.

Une source a confié à InTouch Weekly : «Kim Kardashian, ses sœurs et ses amis proches consultent les applications de rencontres. Et ils savent qui est intéressé à sortir avec elle«.

La source a aussi ajouté : «Les gars, des athlètes pour la plupart, ont tendu la main et l’équipe de Kim fait définitivement ses recherches. C’est un processus et il y a beaucoup de gars louches qui doivent être vérifiés«.

Kim Kardashian fait donc très attention à ne pas voir n’importe qui. La source a tout de même révélé : «Kim dit que si elle trouve quelqu’un pour qui elle ressent vraiment un lien, elle ira au date. C’est ce qu’elle dit en tout cas».

La source a aussi ajouté : «Elle ne se sent pas pressée à ce jour. Mais elle commence à se projeter, très lentement cependant. En ce qui concerne ses sorties en public, elle se retient toujours».

Kim Kardashian a peur de tomber sur une mauvaise personne. «Sa plus grande peur est de se faire utiliser par un gars pour la gloire et d’avoir l’air idiote. Elle sait comment se joue ce jeu. Et elle est assez bonne juge de caractère».

La source a aussi conclu : «Elle a toujours une garde élevée de toute façon. Vous pouvez donc imaginer ce qu’elle ressent à l’idée de laisser quelqu’un s’approcher».