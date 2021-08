Kim Kardashian enflamme la toile : la star de la télé-réalité s’affiche au naturel en bikini

Kim Kardashian fait monter la température de ses réseaux sociaux grâce à sa dernière publication Instagram. La star s’affiche plus sexy que jamais dans un sublime bikini noir.

Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre l’actualité qui entoure Kim Kardashian. Et pour cause ! La fille de Kris Jenner est toujours aussi proche de sa communauté.

Chaque jour, elle dévoile alors son quotidien à travers les réseaux sociaux. Et ce, pour le plus grand bonheur de ses 241 089 561 followers. Photos, vidéos, stories, la star s’en donne à cœur joie.

Et au beau milieu de ses vacances, elle n’hésite pas à donner de ses nouvelles. Il y a quelques semaines, elle quittait d’ailleurs les États-Unis pour rejoindre le vieux continent.

Une orgie de pâtes, un hôtel de luxe. Le tout saupoudré de quelques visites. Le voyage de l’ex de Kanye West en Italie était au top. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la maman de North, Saint, Psalm et Chicago n’aura pas manqué de se faire remarquer.

Eh oui ! Les internautes ont même été choqués par l’une de ses tenues. Alors que Kim Kardashian devait visiter le Vatican, elle avait enfilé une robe des plus sexy.

Une pièce de créateur ultra moulante aux épaules dénudées et ouverte au niveau des hanches. En bref, une tenue pas vraiment adaptée aux circonstances dans la mesure où les règles sont assez strictes dans les lieux sacrés.

Mais pas de panique ! La bimbo avait pensé à tout, notamment à se munir d’une veste en cuir afin de cacher les parties interdites de son corps.

Désormais loin de la chapelle Sixtine, Kim Kardashian peut alors s’afficher comme bon lui semble. De nouveau en vadrouille, elle dévoile aujourd’hui un bikini très sexy sur les réseaux sociaux.

Une publication qui aura rapidement fait sensation auprès de sa communauté. Au total, la jeune femme a même récolté plus de 5,5 millions de likes et des milliers de commentaires tous plus positifs les uns des autres.

Une preuve que la sœur de Kylie Jenner est véritablement la reine incontestée des photos en maillot de bain ! «Pour l’amour de Dieu, je ne porterai jamais de maillot de bain à côté de toi. Peut-être une combinaison de plongée.»

Voilà alors ce qu’écrivait Sarah Foster sous l’image mise en ligne par l’ex de Kanye West. Il est vrai que de nombreuses personnes pourraient se sentir complexer à côté de la jolie brune.

Son bikini noir met d’ailleurs ses formes généreuses parfaitement en valeur. Mais ce n’est pas tout ! Pour une fois, Kim Kardashian a tout misé sur le naturel.

Une chose est sûre, c’est que la fille de Kris aura, encore une fois, donné envie à ses followers de prendre l’avion vers une destination paradisiaque !