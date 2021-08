Kim Kardashian changera-t-elle aussi le nom de famille de West ? C’est ce que nous savons

Malgré le fait qu’il y a quelques jours Ben Affleck a visité une luxueuse bijouterie, apparemment l’acteur et Jennifer Lopez ne veulent pas de mariage. Que va-t-il arriver à Bennifer ?

Sans aucun doute, Jennifer Lopez et Ben Affleck sont le couple du moment, car, depuis que la chanteuse a terminé avec Alex Rodríguez et a repris la romance qu’elle a eue avec l’acteur, ils ont donné de quoi parler et il y a même des spéculations s’il y aura un mariage pour Bennifer bientôt.

Il y a quelques jours, des photographies ont été révélées dans lesquelles Ben Affleck est vu dans une bijouterie de luxe en train de regarder des bagues de fiançailles.

Cependant, plus tard, il a été rapporté que l’acteur s’était rendu au magasin pour une activité avec ses enfants. Désormais, le portail US Magazine assure que Jennifer Lopez et Ben Affleck ne veulent pas de mariage.

Jennifer Lopez et Ben Affleck ne veulent pas se marier ?

Selon le portail américain, Jennifer Lopez et Ben Affleck envisagent de «s’enfuir» au lieu d’un mariage luxueux et flashy. Rappelons que la raison pour laquelle JLo et Affleck se sont retrouvés était à cause de l’énorme harcèlement qu’ils ont subi de la presse, car ils ont même dû trouver une «petite amie leurre» pour tromper les paparazzi.

De plus, Ben Affleck est connu pour être une personne plus réservée, car l’acteur a épousé secrètement Jennifer Garner en 2005 et même l’actrice était déjà enceinte de leur fille Violet. C’est pourquoi la décision de Jennifer Lopez et Affleck de vouloir chercher un avenir ensemble sans le mariage classique n’est pas surprenante

Ce qui est sûr, c’est que JLo et Ben veulent franchir une autre étape, celle qu’ils ne pouvaient pas franchir il y a 17 ans, car quelques jours seulement après avoir célébré leur mariage, ils ont annoncé leur séparation. «Ils sont tellement amoureux qu’ils ne veulent pas lâcher prise», a confirmé une source proche d’US Magazine.

Sans aucun doute, Jennifer Lopez et Ben Affleck continueront à donner de quoi parler et beaucoup de leurs partisans sont enthousiasmés par l’idée que Bennifer sera pour toujours, qu’il y ait ou non un mariage. Qu’est-ce que tu penses? Devraient-ils faire un mariage classique ?