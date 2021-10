Kikimoteleba : le chanteur ivoirien remixe son titre Â«TiginiÂ» avec Franglish

Les deux artistes célèbrent leurs héritages congolais avec cette chanson, qui remet la rumba au goût du jour. Serge Ibaka et Guy2Bezbar ont trouvé un prétexte pour se rendre en République dominicaine durant les vacances.

Depuis quelques mois, Serge Ibaka, connu pour ses exploits sportifs en NBA avec les Raptors de Toronto, a dévoilé plusieurs clips en featuring avec des artistes français d’origine africaine.

Le projet ART est à l’origine de sa démarche, qui vise à lancer des initiatives en faveur de l’Afrique, en compagnie d’artistes originaires d’Afrique, de la Caraïbe et des Amériques.

Après des clips en compagnie de Tayc ou Ninho, le basketteur revient aujourd’hui avec «Rumba», accompagné de Guy2bezbar, rappeur du 18e arrondissement parisien d’origine congolaise.

Dans ce nouveau titre dansant, les deux artistes reprennent des éléments de rumba congolaise, un genre de musique qui tire en partie ses origines de la rumba cubaine.

Ainsi, rien d’étonnant à ce que les deux artistes aient pris l’avion pour les Caraïbes, et aient choisi la République Dominicaine pour un clip qui sent bon les vacances. Plages paradisiaque, palmiers au vent et grand soleil, le visuel nous transporte dans un décor de carte postale.

Guy2bezbar (alias Coco Jojo), plutôt connu pour ses morceaux de pur rap, se prête au jeu et nous lâche un refrain mélodieux tandis qu’Ibaka prend également le micro pour une performance en espagnol.

